140 mobylettes mises en fourrière

Durant la période allant du 01 juillet au 15 août 2021, les services de la sûreté de wilaya ont mis en fourrière 140 mobylettes, rapporte un communiqué de la cellule de communication et des affaires générales.

La compagne qui entre dans le cadre de la sécurité contre les accidents de la route et la tranquillité des citoyens, a été lancée à cause des accidents mortels causés par des chauffards de motos, et de certains comportements nuisibles à la stabilité et la tranquillité citoyenne au niveau des endroits publics et de certains quartiers.

La compagne est aussi incluse dans le cadre d’un plan de sensibilisation des utilisateurs de ce moyen de transport, au port de masque, au respect de l’entourage et de la tranquillité publique, à la mise de silencieux dans les tuyaux d’échappement, conclut le communiqué.

Djillali Toumi