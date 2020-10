264 logements ECOBAT dans le noir depuis plus d’une année

Cela fait presque plus d’une année que la cité 264 logements ECOBAT à sidi Djilali est sans lumière, se confit Benali Kaddour. L’obscurité est devenue un souci sécuritaire majeure, ajoute-t-il, une fois que le soleil se couche. L’étrange ; cette cité se trouve paradoxalement en face de la place WIAM, complètement illuminée.

Les gens viennent de toute la ville pour s’aérer et manger des glaces. L’on ne peut s’empêcher d’être frôler par cette expression locale ” toi qui est embelli de l’extérieur, qu’en est-il de ton état de l’intérieur”. Les immeubles de ladite cité qui longent la place WIAM donnent l’apparence aux multiples passant et passagers une toute autre vision.

De l’autre côté les habitants, juste à quelques mètres vers l’intérieur, c’est tout un autre monde. L’obscurité règne en maitre, ouvrant toutes les probabilités et tous les risques d’insécurités, surtout pour les enfants. Les lampadaires existent, et n’ont besoins que de nouvelles lampes. Un travail qui ne devrait exiger que quelques minutes, mais malheureusement dure dans le temps, jusqu’à provoquer la désolation, la colère et le mécontentement des habitants. Plusieurs appels ont été adressés aux autorités, sans qu’elles manifestent aucune réaction, avons-nous appris.

Djillali Toumi