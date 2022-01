28 policiers en apprentissage du langage des signes

La sûreté de wilaya de sidi bel abbés a organisé une session de formation au profit de 28 policiers tous grades confondus pour suivre une formation d’apprentissage du langage des signes au niveau de l’école des personnes déficients auditifs, a-t-on appris de la cellule de communication et des affaires générales.

Cette mesure entre en général dans le cadre du rapprochement du policier au citoyen, conclut dans un programme nationale, afin d’ouvrer à créer une collaboration effective pour concrétiser une sécurité générale des biens et des personnes, en particulier les personnes éprouvant des besoins particuliers, et lutter efficacement contre toutes formes d’insécurité.

Les policiers concernés auront à suivre un stage d’une durée de 03 mois, reparti en cours théoriques et pratiques. Ils apprendront comment communiquer avec cette frange de la société afin de lui facilité le service au cas ou ils se présentent dans les commissariats ou les services de la sûreté de wilaya, ajoute la source. Plus de 190 policiers ont jusqu’à ce jour bénéficié de ce type de formation par des spécialistes de la communication des signes, afin d’améliorer la prise en charge de cette frange dont le nombre et en constante augmentation, conclut la source.

Djillali Toumi