36 familles raccordées au gaz à ”Ben Jebli 1” à Tessala

Profitant de la célébration du 35è anniversaire de la journée nationale du chahid, le wali Chibani Samir, en compagnie du P/apw Belkhorissat Abdelkrim et le directeur de la Sonelgaz Damouche Amine, a assisté ce samedi 18 février 2024 au raccordement de 36 familles au gaz à la ferme ”Ben Jebli 1” commune de Tessala. L’opération issue d’un riche programme tracé en la circonstance, a été réalisée dans le cadre du FCCL, depuis le réseau de distribution actuel de la commune de Tessala sur une longueur de 3,49 km.

Cette opération a suivi le raccordement de 25 familles à ”Ben Jebli 2” dans la même commune le 25 octobre 2023, sur une longueur de 0,89 km, pour ainsi libérer cette zone d’ombre de son spectre infernal des bouteilles butanes et de leurs tracas multiples, cumulant jusque là, depuis le lancement de ces opérations, un total de 17 projets relatifs au raccordement à l’électricité et 55 au réseau gaz, pour totaliser un nombre total d’abonés respectif de 188 et 6.336.

Djillali Toumi