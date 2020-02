APC de Sidi Bel-Abbes : Le maire subit un malaise (Vidéo)

M. Fethi Semmoud, le maire de la ville de Sidi Bel Abbes qui a officiellement pris ses fonctions dans une situation houleuse et chaotique de l’APC, il y a juste deux mois et demi, en remplacement du maire démissionnaire, M.Toufik Adda Boudjellal a été évacué avant hier, en urgence au CHU Dr Hassani Abdelkader de la ville suite à un malaise l’ayant subitement étourdi alors qu’il se trouvait au siège de la commune. Un malaise découlant probablement d’un stress , né des nombreux problèmes que traversent l’APC et son administration. (Voir notre article daté du 18 février)

Dans cet interview qu’il accorde à la chaîne Echourok, après qu’il fut vite prix en soins, il confirme le malaise touchant l’APC de Sidi Bel Abbes depuis un certain temps. Il est prévu , une réunion générale demain 23 février pour s’enquérir de la situation et proposer des solutions à même de dénouer la crise qui frappe le personnel de l’APC et du coup une situation de paralysie de l’état civil, prenant en otage les administrés depuis bientôt deux semaines.