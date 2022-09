APC DE SIDI BEL ABBES : UN LOURD ET ÉPINEUX DOSSIER DU PATRIMOINE COMMUNAL HÉRITÉ!

Une plénière de l’assemblée pour prendre des décisions ?

Aujourd’hui 25 septembre 20 22, l’APC Sidi Bel Abbès a prévu une plénière pour débattre un lourd et épineux problème du patrimoine de la commune et quelques sujets divers.

En effet, le dossier du patrimoine traine depuis un certain temps pour ne pas dire depuis l’ancienne équipe ou encore plus loin encore dans le temps car il est devenu par la force des choses, un sujet de discussion générale en ville.

C’est un dossier très délicat qui n’en finit pas de dévoiler beaucoup de mystères et d’ailleurs , Il ne se passe pas jour sans que la municipalité ne soit cela éclaboussée par un scandale, le dernier en est , la concession ou location de la poissonnerie.

Il est dit que lors de cette plénière (d’aujourd’hui 25/09) beaucoup de non-dits vont refaire surface , trouveront-ils solutions?. Il est urgent que l’administré en soit informé au détail près pour lui épargner la fausse rumeur.

DAR MSAKINE ET SES PÉRIPÉTIES,LES LOCAUX COMMERCIAUX , LE BÂTIMENT DU FAUBOURG THIERS QU’ON DÉSIGNE EL ACYL, LA STATION 17 , LA GARE ROUTIERE SAKIA EL HAMRA ET BEAUCOUP D’AUTRES DOSSIERS .

Il convient de signaler que le dossier eu manège et celui de l’hôtel ” Versailles” constituent un gros morceau pour le élus. À cela, s’ajoute l’autre problème de Nadifcom qui pourrait être débattu en ce jour. Il est inconcevable qu’une ville de l’ampleur de Sidi Bel-Abbès reste méconnue à ses élus gestionnaires en matière de nettoyage des rues et surtout de ramassage des déchets managers et qu’on n’arrive pas à maitriser ni connaitre la quantité des ordures ménagers produite quotidiennement pour pouvoir se fixer une fois pour toutes sur l’enveloppe qui doit être allouée annuellement à cette entreprise pourtant considérée comme SPA.

Le commun des administrés exige une ville propre , nettoyée régulièrement, des ordures ramassées ponctuellement , est-ce difficile pour cette APC et toutes celles qui l’ont précédé?

Après la série de changements procédés par le nouveau wali au niveau du cabinet , il semble que la commune du chef lieu de la wilaya constitue pour le commis de l’état une priorité avant de se lancer dans le programme de développement à travers les différentes communes.