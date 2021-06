BAC 2021 : Plus de 11 200 candidats attendus dans la wilaya de Sidi Bel Abbès

Le coup d’envoi de cet important examen a été donné tôt ce matin (20/06/2021) par les autorités locales et durera cinq jours. Il faut dire que les 43 centres d’examination à travers la wilaya de Sidi Bel Abbes dont un grand nombre (25) du chef lieu, sont sous haute surveillance policière 24 sur 24 heures depuis hier et ce, jusqu’à la fin des épreuves prévue le 24 juin 2021.

Si nous n’avons pas pu joindre le chargé de communication après maintes coups de téléphone au secrétariat de la direction pour de plus amples éclaircissements sur le déroulement de cet important évènement, il nous a été signalé que toutes les dispositions nécessaires sont réunies pour que cet examen se déroulera dans de bonnes conditions. À cet effet, il est fait part que 11 285 candidats rejoindront les 43 centres des examens répartis à travers la wilaya et où se dérouleront les épreuves en présence de 3049 surveillants et une bonne douzaine d’observateurs.

Pour le détail des chiffres que nous avons pu obtenir après un énième essai auprès d’un secrétariat de la direction, on nous signale que le chef lieu de wilaya de Sidi Bel Abbès regroupe 25 centres sur les 43 répartis à travers la wilaya. Ces centres accueilleront 11 285 candidats dont 7019 scolarisés et 4 266 candidats libres. Parmi les scolarisés , l’on relèvera plus de 60% de filles (4238) ainsi que la moitié (2281) des candidats libres. En effet, considéré d’ailleurs par la plupart des candidats comme un rempart important à franchir pour espérer à une vie meilleure et surtout une issue d’accéder à l’université pour les 14 détenus qui sont également candidat et devront l’effectuer depuis l’intérieur de leur centre de détention, considéré au demeurant comme le 43eme centre d’examen à Sidi Bel-Abbès. Pour ce qui est des handicapés, notre ami A. Houcine signale qu’il y a effectivement un handicapé non-voyant à cette session.

Selon l’office national des examens et concours (ONEC), 731 723 candidats dont 459 545 candidats scolarisés (180 833 garçons et 278 712 filles) et 272 178 candidats libres (140 099 garçons et 132 079 filles) se présenteront à travers 2 528 centres répartis sur tout le territoire national, dans les conditions sanitaires « exceptionnelles » du fait de la situation sanitaire du coronavirus( covid-19) qui prévaut.

D’autres parts , vu l’importance de l’évènement national surtout pour éviter les erreurs des précédentes sessions qui ont été entachées via les réseaux sociaux ,il est constaté depuis ce matin que la connexion à la 4G (mobile) est interrompue pendant les horaires des épreuves et pourrait s’étaler tout au long du déroulement de l’examen.