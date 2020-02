Bilan annuel de la gendarmerie :16.736 affaires de droits spéciaux résolues et 16.736 PV établis

Sur une superficie de 9.150,63 km2, une population de 724.592 habitants, selon le recensement de 2019 et un réseau routier de 1.822.44 Km, reparti en route nationale RN, en chemin de wilaya CW, en chemin communal CC et la route Est-Ouest sur une distance de 69,69 Km, le groupement sectoriel de la gendarmerie nationale de sidi bel abbes, assure une couverture de 90,38%. Fait savoir le chef de la gendarmerie, lors d’un point de presse animé ce dimanche 02/02/202, pour la lecture du bilan annuel de l’exercice de l’année 2019.

Les gendarmes ont résolu au cours de cette année 16.136 affaires de droits spéciaux, comparativement à 2018 : 11.587, avec un taux en plus de 44,44%. L’atteinte à la santé publique a occasionné des interventions dans 3.185 affaires avec un plus de 589 par rapport à 2018. La vente de boissons non autorisée a engendré la saisie de 26.234 bouteilles de différentes marques avec l’implication de 3.293 individus dont 05 femmes, sur 3.275 affaires.

16.736 contraventions relatives aux droits spéciaux, ont été établies avec un taux en plus de 44,43%, comparativement à 2018. — 16.951 hommes et 187 femmes ont été impliqués, d’un âge qui varie entre 18 et 40 ans.

Le 1er responsable fait connaitre que, grâce aux moyens techniques disposés pour la reconnaissance des individus et des véhicules, la police judiciaire a réussi à arrêter 430 personnes, avérées recherchées, qui ont été présentés devant la justice. Ces unités ont résolu en 2019 _ 1748 affaires : 58 crimes, 1242 délits et 448 infractions qui ont causé l’arrestation de 1887 individus : 99 mis en détention, 12 sous contrôle judiciaires, pendant que le reste, relâché.

Concernant le crime général, le bilan fait lecture de 1748 affaires résolues en 2019, avec en tête : le crime contre les individus d’un nombre de 872 affaires, la plus significative, celle du coup et blessures volontaire avec un taux de 54,90%, suivi du crime contre les biens de l’état avec un total de 605 affaires, dont la plus importante : délit de vol avec un taux de 68,30% du taux global.Le crime organisé fait lecture d’un démantèlement de 24 réseaux criminel en 2019. Une quantité de 962,38 Kg de kif et 826 psychotropes saisis, 96 arrêtés, 65 mis en détention. En outre, numéro vert 1055 reste une opportunité très efficace dans l’intervention et le traitement de plusieurs affaires d’ordre sécuritaire, explique le commandant du groupement « on appelle, juste, les citoyens à s’impliquer d’avantage pour la sécurité générale en se servant du numéro mis à leur disposition. Les services de la gendarmerie garantissent toutes les mesures sécuritaires, le citoyen n’a plus rien à craindre d’aucune mesure », explique le chef de la gendarmerie.

En dernier lieu, viennent les affaires concernant la sécurité routière, où l’on fait lecture de 57 accidents enregistrés en 2019, ont causé 47 morts et 112 blessés, avec un taux supérieur de 37,36 par rapport à 2019, où l’on a enregistré 34 accidents. Les causes sont multiples, mais le citoyen s’avère le principal moniteur, soit par l’excès de vitesse, conduite à gauche, doublement sans aucune prise de précaution, négligence des plaques de signalisation, des feux, non respect des priorités, manœuvre dangereuse, arrêt dangereux et même les pieutons se trouvent impliqués dans ce grand théâtre criminel, selon les détails de la lecture du bilan.

Djillali Toumi