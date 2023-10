Campagne de Dépistage de l’Hépatite C à Sidi Bel Abbès: Un Appel à la Prévention et à la Sensibilisation

SIDI BEL ABBÈS, 01 octobre 2023

Le mois d’octobre est internationalement reconnu comme le Mois de Sensibilisation au Cancer du Foie par les sociétés savantes spécialisées en hepato- gastroentérologie, une occasion cruciale de mettre en lumière les enjeux liés à cette maladie grave. Cette année, le service de gastro-

entéro-hépatologie du CHU de Sidi Bel Abbès, en partenariat avec le Laboratoire Pharmaceutique BEKER, est fier d’annoncer une initiative spéciale pour marquer ce mois important.

L’hépatite C est l’une des principales causes du cancer du foie, mais elle peut être traitée avec succès si elle est

détectée à temps. C’est pourquoi le service de gastro-entéro-hépatologie du CHU de Sidi Bel Abbès lance une

campagne de dépistage de l’hépatite C, qui sera ouverte à tous les résidents de Sidi Bel Abbès, afin de favoriser

une détection précoce de cette maladie et d’offrir un accès aux soins nécessaires.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des objectifs mondiaux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à éradiquer l’hépatite C d’ici 2030, un objectif auquel le gouvernement algérien s’est également engagé. Nous sommes déterminés à contribuer à la réalisation de cet objectif ambitieux en sensibilisant la population et en offrant des services de dépistage accessibles.

Les détails de la campagne de dépistage sont les suivants :

Dates de la Campagne : lundi 09 et mardi 10 octobre 2023.

Lieu : Cinéma Amarna centre ville de la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Qui peut participer : Tous les habitants de Sidi Bel Abbès sont encouragés à se faire dépister.

Nous lançons un appel à toutes les autorités locales, aux médias locaux et à la population de Sidi Bel Abbès pour soutenir cette initiative cruciale menée par le service de gastro-entéro-hépatologie du CHU de Sidi Bel Abbès.

En collaborant ensemble, nous pouvons sensibiliser la communauté à l’hépatite C, encourager la prévention et sauver des vies.

Pour plus d’informations sur la campagne de dépistage de l’hépatite C, pour organiser des interviews avec nos experts, ou pour discuter des moyens de soutien que vous pourriez apporter à cette initiative, veuillez nous contacter:

Docteur Hammeche Fatima Zohra (hépatologue au service gastro-entéro-hépatologie du CHU de Sidi Bel Abbès)

Mobile : 0555 83 81 29

Adresse e-mail : hammechfatimazohra@gmail.com

Professeur TITSAOUI DJAMILA

(Chef de service gastro-entéro-hépatologie du CHU de Sidi Bel Abbès)

Mobile : +213770337251

Adresse e-mail : titsaoui@yahoo.fr

Rejoignez-nous dans cette lutte vitale contre l’hépatite C et le cancer du foie, et ensemble, nous pouvons

contribuer à un avenir plus sain pour Sidi Bel Abbès et à la réalisation des objectifs mondiaux.