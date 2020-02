Coopération ENIE et entreprises Turc EMEK et MAKEL : L’ENIE s’engage dans la fabrication des compteurs d’électricité intelligents à bas prix

Une importante délégation d’hommes d’affaires, représentant deux grandes entreprises EMEK et MAKEL, a effectué une visite ce lundi 10 février 2020 à l’entreprise nationale des industries électroniques ENIE, lit-on dans un communiqué de la cellule. L’objectif est de rencontrer le premier responsable et cadres de l’entreprise pour examiner les opportunités d’une coopération dans le domaine d’activité des deux entreprises.

Cette initiative est survenue à la suite de la visite officielle du président Turc Mr Recep Tayyip Erdoğan,sur invitation de son homologue le président Abdelmajid Tebboune, accompagné d’une importante délégation d’hommes d’affaires en date du 26 janvier 2020 en Algérie, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales de coopération Algero-Turc.

MAKEL est l’une des entreprises spécialisée dans la fabrication des compteurs électroniques intelligents d’électricité, et propose de fournir un produit intelligent à moitié prix de celui déjà commercialisé et installé de type mécanique. L’approche de coopération entre ENIE et MAKEL sera étendue aux autres types de compteurs électroniques de gaz et d’eau, fait-on entendre.

Les deux parties ont convenues, après concertation, de mettre en place, à l’épreuve, un système composé de plusieurs compteurs domestiques et industriels avec sa plateforme informatique de gestion des données comme première expérience. Ce système sera proposé par la suite à SONELGAZ pour appréciation et validation.

Les responsables de l’entreprise affirment leur entière disposition et confirment que l’ENIE possède les moyens matériels et humains, surtout après la concrétisation de son plan de développement, pour prendre en charge la fabrication du compteur électronique d’électricité avec sa plateforme informatique de gestion des données, et garantir aux pouvoirs publics d’offrir ce nouveau compteur intelligent à moitié prix du compteur mécanique déjà commercialisé.

Djillali Toumi