Dernier ultimatum aux conducteurs de motos

La sûreté de wilaya de sidi Bel Abbes organise une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de motos, qui se poursuit jusqu’au 20 sept 2022, rapporte un communiqué de la cellule de la police.

Cette action entre dans le cadre de sa mission de lutte contre les comportements négatifs, telles que la conduite sur la ligne du tramway, manœuvres dangereuses, conduite en sens opposé et inverse, tapage nocturne causé par des modifications dangereuses et non conformes aux normes légales, dont certains lancent une détonation à chaque accélération, causant un bruit énorme, absence de port de masque de sécurité et défaut de papiers, vitesse excessive, non-respect du code de la route, vol à l’arracher et autres crimes liés à ce mode de transport, détaille le communiqué.

Cette campagne, considérée comme dernier ultimatum, vise à sensibiliser cette catégorie d’utilisateurs de ce moyen de transport à faire cesser en urgence ces comportements nuisibles qui affectent la tranquillité générale, avant de recourir aux voies légales de dissuasions et autres mesures administratives et pénales rigoureuses qui s’ensuivent contre les contrevenants.

À ce titre, la police a arrêté 120 mobylettes dont 74 ont été mises en fourrière, 87 infractions routière, 39 autres liées au non port du casque et 09 délits liés à la circulation, conclut le communiqué.

Djillali Toumi