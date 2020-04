Extension du confinement partiel à toutes les wilaya et rallongement des horaires pour neuf autres wilayas à compter de dimanche

ALGER- La mesure de confinement partiel sera étendue à l’ensemble des wilayas du pays à l’exclusion de la wilaya de Blida (confinement total), alors que le volume horaire du confinement partiel sera rallongé de 15h00 à 7h00 pour autres neuf wilayas à compter de demain dimanche, indique samedi soir un communiqué des services du Premier ministre.

“En application des directives de Monsieur le Président de la République, et conformément aux décrets exécutifs n 20-69, 20-70 et 20-72 ainsi qu’aux dispositifs organisationnels initiés pour leur mise en œuvre dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus ” COVID-19″ sur le territoire national, le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz DJERAD, a pris, ce samedi 4 avril 2020, un décret exécutif contenant les dispositions suivantes.

Il s’agit précise la même source de “l’extension de la mesure de confinement partiel à l’ensemble des wilayas du pays, à l’exclusion de la wilaya de Blida qui demeure soumise à une mesure de confinement total”, précisant que “le confinement partiel concerne la tranche horaire comprise entre 19h00 et 07h00 du matin et ce, pour l’ensemble des nouvelles wilayas visées, soit trente-huit (38) “.

Il s’agit aussi de “l’adaptation de la tranche horaire du confinement partiel en fonction des risques de propagation du virus au vu de l’épidémiologie constatée par l’autorité sanitaire. A ce titre, le volume horaire a été rallongé pour être désormais compris entre 15h00 de l’après-midi et 07h00 du matin pour les neuf (9) wilayas suivantes : Alger, Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn Defla et Médéa”.

La même source précise que “les nouvelles mesures de confinement partiel prendront effet à compter du dimanche 5 avril 2020 et demeureront en vigueur jusqu’au dimanche 19 avril 2020”.

APS