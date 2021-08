Faculté de Médecine (UDL – SBA): Entre colère et regret des “promus médecins”

C’est à la faculté de médecine Taleb Mourad de l’université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbes que sortira en cette fin d’année universitaire 2020-2021, la plus importante (en nombre) promotion de médecins découlant de la fameuse réforme du système éducatif entamée au cours de l’année scolaire 2007-2008 (fusion des deux classes primaires 5ème et 6ème). Les cérémonies protocolaires de sortie de promotion prévues dans deux endroits différentes, l’une à l’hôtel Méridien d’Oran et l’autre au niveau de la salle de conférence de Sidi Djillali (SBA) en raison d’un différend entre responsables concernés sur le choix et/ou les moyens que proposait chaque structure d’accueil, n’ont finalement pas eu lieu, confinement et crise sanitaire obligent. Pourtant d’intenses préparatifs ont été observés au sein de la faculté en vue d’enorgueillir cette sortie de promotion dans de bonnes conditions ainsi toges et toques ont été commandées pour embellir la cérémonie malheureusement tout a été annulé et reporté probablement à une date ultérieure.

Ainsi, les futurs médecins de cette promotion de plus de 560 étudiant(e)s auront à affronter la vie professionnelle en plein crise sanitaire du coronavirus dès cette rentrée universitaire dans les hôpitaux de la ville. En interne et sous la supervision de professeurs, ils devront sautiller d’un service à un autre au cours de l’année et au bout de laquelle, ils clôtureront leur cursus universitaire en vue d’obtenir le diplôme de Médecin Généraliste.

Si le parcours a été très long et sinueux pour aboutir à une finalité heureuse, l’ensemble exprime le regret tout d’abord à cause de voir ces cérémonies conviviales qui allaient clôturer par la joie et gaieté, leur six longues années d’études acharnées et laborieuses, malheureusement annulées en raison de la situation sanitaire qui prévaut et particulièrement de la recrudescence des nouveaux cas de coronavirus qui a été enregistrée en juillet.

Colère! il y a eu car la majorité de cette promotion n’a pas encore à ce jour, reçu leur maigre bourse d’un coté mais aussi et surtout pour quelques uns qui avaient cru atteindre une position confortable dans le classement général, ont vu leur espoir s’estomper à cause du nombre important d’étudiant(e)s ayant obtenu une moyenne supérieur pourtant disent-ils, ils ont travaillé ardemment en vue d’obtenir des moyenne appropriées qui leur permettaient de se hisser parmi l’élite afin de choisir à leur guise les services auxquels ils aspiraient débuter leur 7ème année, mais du coup se sont retrouvés dans une position inattendue dans le classement. Une position qui ne leur permet pas de choisir en priorité les postes offerts par le CHU .

Pour rappel, chaque service de l’hôpital offre un nombre limité de postes à ces internes (futurs médecins) ainsi les meilleurs candidats dans le classement ont la priorité dans le choix de ces postes. Pourquoi ce choix par priorité du classement? il est dit qu’un certain nombre de candidats préfère des postes où ils ont la latitude (et surtout le temps) de bien préparer le concours de résidanat de fin d’année.