Forêt de Hassi Daho (Boutin) W. Sidi Bel-Abbes: La nature agressée dans son intimité

Si ce n’est pas le feu pour ravager les forêts et le maquis , c’est les décharges sauvages et les eaux usées qui sont présents pour déranger la quiétude et le caractère sauvages de notre faune et flore. Le cas de la forêt de Sidi Daho en est édifiant pour ce qui est de l’agression caractérisée de la nature.

Ni la société civile , ni la population ni les services de la conservation des forêts et encore moins l’APC de Hassi Daho à travers son président n’arrivent à faire stopper un fléau qui détruit l’environnement et la forêt de Hassi Daho depuis bientôt plus de cinq ans c’est à dire depuis l’Ancienne APC.

En effet, il s’agit des canalisations des eaux usées qui sont supposés déverser dans une grande fosse sceptique construite à cet effet à défaut de rivière ou Oued traversant la commune, malheureusement ces eaux se retrouvent déversés directement dans la nature passant juste à coté la fosse sceptique et du coup la forêt mitoyenne au village se retrouvent submergée par ces eaux usées entraînant la destruction de la faune et la flore de la forêt dans son passage.

Selon les propres dires du PAPC, le projet de réalisation de cette fosse sceptique n’a jamais été réceptionné complètement ou exécuté à la hâte sinon mal fait tout cela en sus du choix de la zone qui se trouve à l’orée de la forêt.

M. Yekrou Mohamed , responsable local de l’organisation des fils de Moudjahed , présent sur place lors de notre déplacement à Hassi Daho , fustige les élus de la wilaya et interpelle les hautes autorités de l’état pour agir dans ce sens pour arrêter cette catastrophe environnementale créée par l’homme faut-il le souligner.