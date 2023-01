Futurs mariés : Un nouveau siège d’accueil plus approprié à Sidi Bel-Abbès

Ils sont là dans la grande salle après avoir fixé un rendez-vous au préalable pour cette journée fatidique, ils sont une dizaine de couples qui attendent impatiemment pour passer devant le représentant du premier magistrat de la ville. Les nouvelles mariées sont toutes belles et bien habillées, leur futur mari également avec des costumes et cravates. Tous attendent le moment crucial de leur vie, ils attendent cette fameuse phrase ou sermon qui sera prononcé et qui les unira à jamais pour le bon et pour le pire. Cela scellera leur amour et l’engagement de l’un envers l’autre .

Il est vrai que le lieu actuel où se déroule la cérémonie de signature de l’acte de mariage du futur couple (mari et mariée) en présence du représentant du maire et les témoins, n’est plus celui exiguë et insalubre d’antan, mais c’est dans un espace très large de l’édifice mitoyen au siège de la Daïra (ex biométrie) que les convives s’installent dans une grande salle ovale et en moins d’une demi-heure d’attente, ils sont invités à se présenter dans le bureau du représentant du maire pour la cérémonie légale et officielle de mariage.

Lorsque le nouveau couple , accompagné des témoins pénètre dans le bureau du représentant du maire, ce dernier fait signe à tout le beau monde d’y prendre chaise et invite notamment la future mariée et futur époux de prendre des fauteuils en face de lui alors que les parents et témoins s’assoient tout autour.

Après les procédures d’usage à savoir l’identification des personnes présentes et le renseignement du registre des actes, le représentant du maire en la personne M. Mehtougui, s’enquérit tout d’abord sur la dote engagée et tout ce qui a été exigé par la future épouse suite à un accord mutuel établi auparavant bien sûr, il prononce ensuite des versets du saint coran et après avoir écouté attentivement leurs déclarations à la sacro-sainte question qui s’inscrit en droite ligne avec l’acte légal et officiel à savoir :” Voulez-vous prendre ……. comme épouse ou époux” et obtient notamment leur consentement mutuel pour entamer leur nouvelle vie, il prononce le sermon au nom du premier magistrat de la ville et les déclare femme et mari.

Il est utile de signaler qu’un grand nombre de couples arrive dans ces bureaux , accompagné par des femmes pour célébrer la cérémonie qui lancent des you-yous dans la grande salle dès la cloture de la cérémonie par le représentant du maire.