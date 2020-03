HCS: Du confinement au couvre-feu, des mesures exceptionnelles!

La réunion du haut conseil de sécurité , aujourd’hui sous la présidence du chef d’état est un signe on ne peut plus claire sur la situation en Algérie qui s’aggrave de jour en jour.

En effet, le président de la République a donné des instructions pour que soient mises en œuvre avec effet immédiat les mesures suivantes:

La fermeture de tous les cafés, restaurants et magasins, à l’exception de ceux d’alimentation (boulangeries, laiteries, épiceries, étals de fruits et légumes), tout contrevenant à cette mesure de fermeture se verra retirer sa licence et porté sur une liste noire (blacklisté) et n’aura plus aucune licence d’exploitation, pour les autres commerçants, il s’agira de la fermeture du local avec retrait du registre du commerce et interdiction définitive d’exercice.

La fermeture des salles de fêtes de célébrations, de festivités familiales et autres, tout contrevenant s’exposera, en cas de récidive, à interpellation et sanction au motif de mise en danger d’autrui.

Dans tout établissement et lieu recevant le public, doit être respectée une distance de sécurité obligatoire d’au moins (01) mètre entre deux personnes, à charge pour les administrations concernées de veiller au respect de cette distance de sécurité, au besoin en faisant appel à la force publique.

Interdiction de circulation des taxis à travers tout le territoire national. En cas d’infraction, la licence de taxi sera retirée au contrevenant.

Les services des douanes sont instruits à effet d’alléger les procédures de dédouanement des équipements médicaux et produits sanitaires dédiés à la lutte contre le coronavirus Covid-19 à travers la mise en place d’un couloir vert.

Les responsables des collectivités locales doivent mettre en œuvre des actions de grande envergure en vue d’assurer la désinfection et de décontamination des lieux publics.

Il est fait obligation aux établissements sanitaires de tenir des listes de volontaires ou de bénévoles qui voudraient s’inscrire, y compris les médecins privés et tout personnel médical et paramédical, et de leur mise à jour quotidienne pour faire face à l’évolution de l’épidémie.

-La mesure de libération de 50% des effectifs est applicable également aux secteurs économiques et services publics et privés, dont les pertes occasionnés seront examinées et évaluées pour une prise en charge ultérieure par l’Etat.

La création, autour d’un wali, d’une commission de wilaya chargée de coordonner l’action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus Covid-19. Cette commission est composée du wali, président, du procureur général, du commandant du groupement de gendarmerie, du chef de sureté de wilaya, du représentant de la DGSI, du président de l’APW et du président de l’APC de chef lieu de wilaya.

Elle est chargée d’exécuter les décisions de la commission nationale de sécurité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

De même elle est autorisée à prendre des initiatives locales et si nécessaires moduler les décisions en fonction des spécificités des wilayas, en toute responsabilité.

Les walis sont instruits à l’effet de prendre les mesures appropriées d’adaptation au plan local pour la mise en œuvre de ces mesures.

2-au niveau de la wilaya de Blida, il est décidé:

Un confinement total, à domicile, pour une durée de dix (10), renouvelables, avec interdiction de circulation de et vers cette wilaya.

Les sorties à caractère exceptionnel doivent être autorisées au préalable par les services compétents de la gendarmerie ou de la sûreté nationale.

Des mesures d’exception seront prises pour assurer l’approvisionnement de la population en produits sanitaires et alimentaires.

A cet effet, des barrages de contrôles seront dressés.

3- Au niveau de la wilaya d’Alger, il est décidé:

Un confinement de 19 heures au lendemain à 7 heures du matin.

Cette mesure sera étendue à toutes les wilayas où est apparue et où apparaitra le virus, conformément aux observations quotidiennes du ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière.

L’interdiction de tout rassemblements de plus de deux personnes.

Les marchands ambulants de produits alimentaires sont autorisés à exercer leurs activités en rotation par quartier, tout en évitant toutattroupement.

Le président de la République a réitéré, à cette occasion, de nouveau, ses encouragements et son soutien à l’ensemble des personnels du corps médical, de la protection civile et des agents de l’Etat.

Il a également tenu à adresser ses chaleureux remerciements au mouvement associatif, aux volontaires et bénévoles pour leurs efforts consentis dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du Covid-19 et pour leur mobilisation et engagement indéfectibles au profit du citoyen.

Par ces gestes, les Algériennes et les Algériens ont prouvé une nouvelle fois, encore, leur solidarité et leur unité au service de la patrie.

Le président de la République et les membres du Haut Conseil de sécurité sont parfaitement conscients de la gène que vont occasionner ces mesures à la population et leur demandent une exécution volontaire qui épargnera leurs vies, celles de leurs enfants et de tous les citoyens.

Puisse Dieu préserver notre pays de ce fléau.

Un décret exécutif sera publié pour préciser les dispositions prévues à travers cet ensemble de mesures”.