Isolement sanitaire : plus de 2850 lits mis à disposition

En plus des mesures préventives engagées par les autorités supérieures du pays, et en application des directives du wali Limani Moustapha, la wilaya a réservé, dans le cadre de mesures de précaution pour lutter contre la propagation du covid 19, un total de 2854 lits pour satisfaire l’exigence de l’isolement sanitaire et répondre aux nécessités des cas infectés ou suspects. Ces lits sont repartis entre les deux secteurs : public et privé. Toutes les commodités y sont prévues comme le personnel médical et paramédical et les appareils médicaux.

À cet égard, la DSP a réservé de son coté 98 lits, repartis sur ses différentes structures hospitalières : CHU Hassani AEK, établissement hospitalier des malades mentaux, EPH de Telagh, Sfisef, BenBadis, et le chef lieu de sidi bel abbés ainsi que 07 autres établissements de santé publique de proximité.

la direction du tourisme a réservé 460 lits, répartis entre les différents établissements hôteliers de la ville, en plus de 100 lits fournis par la direction des services agricoles au niveau de l’Institut régional d’agriculture et 480 lits par la direction des activités sociales au niveau des différents centres médicaux pédagogiques qui lui sont rattachés, au centre de vieillesse de la localité d’El-attouch et l’école des sourds pur de la daira de Ras El Ma.

Dans cette même initiative, la direction de l’éducation a réservé 1200 lits repartis sur différents établissements secondaires, 300 autres lits par la direction de la formation professionnelle à travers ses différents centres, et 216 lits réservés par la direction de la jeunesse et des sports au niveau sur les différentes maisons de jeunes et l’école régionale d’élite à sidi Djillali.

Un effectif de 558 médecins dont 07 des services de la protection civile et 1337 infirmières sont chargés de satisfaire les besoins et les exigences de cette pandémie qui frappe le monde tout entier. 77 ambulances seront à leur disposition dont 31 appartenant à la direction de la protection civile, mettant ainsi en œuvre tout un arsenal pour freiner cette pandémie qu’elle ne se propage davantage mettant en danger la société, rendant sa maitrise difficile.

Djillali Toumi