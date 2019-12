La CNAS sensibilise, les stagiaires de la formation professionnelle concernés

La CNAS organise deux compagnes de sensibilisation et d’information la première à l’intention des élèves des établissements de formation professionnelle afin de faire connaître leurs droits à la sécurité sociale et qui s’étalera du 17 au 18 décembre 2019.

Le deuxième rentrant dans le cadre de la stratégie de la caisse nationale d’assurance sociale des travailleurs des actions, vise à alléger les procédures administratives et améliorer la fonction publique en utilisant les technologies modernes de l’information

Le 19 décembre 2019, une autre compagne d’information et de sensibilisation suivra pour faire connaitre un nouvel espace numérique EL HANAA CNAS à tous les assurés sociaux et leurs ayants droits, disponible sur le site web de la caisse wwwcnas.dz, ainsi que l’application androïde rechargeable via les portables intelligents Smartphones.

Cette dernière permet d’offrir des prestations à distance et évite les énormes soucis du déplacement et des chaines interminables, à l’image de connaitre le n° d’immatriculation, la liste des ayants droits, le centre d’appartenance et sa position géographique et autres.

Djillali Toumi