L’Aéroclub de Sidi Bel-Abbès célèbre la journée mondiale de l’enfance.

Nombreux sont ceux qui semblent ne prêter une attention particulière à cette journée mondiale de l’enfance célébrée chaque premier juin de l’année, pourtant cette journée mondiale fut instaurée en novembre 1949, lors d’un congrès organisé par la Fédération démocratique internationale des femmes (FDIF) à Moscou et qui est consacrée à la protection de l’enfance et des droits fondamentaux de l’enfant. Cette journée devait être une occasion aux pouvoirs publics pour sensibiliser la population à prendre soins des enfants s’agissant de leur éducation, leur santé et leur bien-être en général.

Que ce soit en Algérie ou à Sidi Bel-Abbès en particulier, on ne déroge pas à cette règle mondiale et pour cause, l’aéroclub de Sidi Bel-Abbès et principalement la section de l’aéromodélisme de l’association en charge des activités aéronautiques dans la wilaya , a profité de cette fête des enfants pour leur offrir une exposition qui devrait sûrement les réjouir car il s’agit de ces petits avions qui peuvent voler haut et donner de la sensation à celui qui les pilote.

Ainsi, dès leur accueil à l’aérodrome, ils auront l’occasion de voir un avion de tourisme, de monter dessus et d’y prendre des selfies, en suite ils sont dirigés vers le grands hangars où sont exposés de nombreux petits modèles d’avions qui seront touchés et manipulés. À ce niveau, il leur sera fourni une explication sur le processus de fabrication de ces modèles réduits et de là, les imprégner indirectement sur ce métier noble qu’est l’aviation en général. Plusieurs manifestations s’y prêtant à épanouir et sensibiliser dans l’intérêt de l’enfant ont été organisées dans la wilaya, à l’instar de celle qui s’est déroulée au centre équestre de Sidi Bel-Abbès faut-il le signaler.

C’est ainsi que l’association aéronautique de Sidi Bel-Abbès a consacré l’après midi du jeudi 1er juin, à cette manifestation qui s’est déroulée au terrain de l’aérodrome de Sidi Bel-Abbès et plus précisément dans les grands hangars servant d’abri aux aéronefs. Les enfants furent ravis de découvrir tout un autre monde auquel ils ont toujours rêver d’y accéder pourtant après chaque visite guidée par un spécialiste des différents modèle, ils découvrent qu’en fait, rien n’est difficile dans la vie, il suffit un peu de volonté des parents pour que ces bambins puissent s’évader dans un monde qui leur est complètement nouveau.