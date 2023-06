LE BIEN, L’UTILE, LE BEAU, LE NECESSAIRE, ET L’AGRÉABLE : NOUVELLES NORMES SOCIÉTALES

“La vie en société c’est quand tout le monde est là et qu’il n’y a personne. La vie en société c’est quand tous obéissent à ce que personne ne veut.” “On trouve des sociétés qui n’ont ni science, ni art, ni philosophie. Mais il n’y a jamais eu de sociétés sans religion.”

Désormais, je me permettrai en tant que Maire de la commune de Benisaf, de parodier cette galante structure que l’on nomme communément APC. Au lieu de singulariser les personnes, que sont les hommes, que fussent l’exécutif de cette APC, les présidents de commission, sans bien sur oublier les délégués, lesquels en offrant ses fiches pratiques qui nous inspirent cette fameuse chronique : tant qu’il y aura des hommes, il y aura toujours de l’espoir pour que vive Benisaf excepté ceux dont le pessimisme alimente leur amuse-gueule en réseau bien sûr.

En véritable « pragmaticien », une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de motos cycles, et des automobilistes va être pour très bientôt mise en application par l’ exécutif en collaboration avec les services de sécurité pour mieux garantir un contexte de circulation sans défaut, et plus sécurisant dans le but de limiter les dégâts( vies humaines, en matériels, et en finances) coutant très cher à la société de la commune de Benisaf plus particulièrement..

C’est une action nouvelle, une mission prometteuse, et une attribution bénéfique entrant dans le cadre de la nouvelle culture contextuelle pour mieux bien générer la tranquillité sociale, le calme environnemental, et la sérénité du cadre de vie, ou le danger pour nous tous sera épargné.

L e négativisme qui sévit aujourd’hui, portant sur la conduite de tout engin mis en circulation, et en particulier les motos cycles de façon anarchique à savoir ;

*les manouvres dangereuses

*les conduites en sens interdits

* les absences de casque de sécurité

*les dépassements à tous les sens

*la conduite en plein milieux de la route

*la conduite à gauche

* les accélérations en détonations

*vitesses excessives avec jeu non permis très dangereux

*enfin en résumé, un mépris flagrant du code de la route sans aucune impunité

Ces comportements nuisibles à la societe, doivent cesser en urgence pour mettre fin au désastre de la vie des personnes, ceci affecte principalement la tranquillité des citoyens sachant que la règle communale recommande vivement.

Les voies légales existantes de dissuasion suivi par d’autres mesures administratives, et sociétales, elles sont renforcées par les dispositions du pénal contre les contrevenants, seront pour bientôt mis en application avec le concours des services de la sécurité, et même la société civile qui veut bien participer pour la prospérité du cadre de vie

L’anarchie des automobilistes sera elle aussi mise en pratique pour que chacun redonne le mérite, au respect des indicateurs du code de la route, les pouvoirs publics vont bientôt mettre un plan de circulation à l’étude pour pallier à ces défauts qui nous coutent chers en moyen financiers, et autres.

Les taxieurs, les bus, et les autres automobilistes auront l’audace cette fois çi de prendre part à la participation pour la bonne réussite de cette action qui nous permettra d entrepredre, et d’envisager une nouvelle culture ou le bien, l’utile ; le nécessaire, le beau, et l’agréable primera sans cesse sur le mal.

Cette nouvelle APC tant bien que mal, mettra tous les efforts necessaires et le s moyen utiles disponibles pour la bonne réussite de cette noble action dont la commune de benisaf espere

BENALLAL MOHAMED MAIRE DE BENISAF