Le coronavirus, et la baisse du prix du pétrole favorisent la crise économique, et humanitaire.

« Il y a plus de grandeur dans la pauvreté que dans la richesse ».

L’Algérie comme beaucoup de pays ayant une seule et unique ressource de revenu externe, et dont le prix des hydrocarbures dépend de l’activité économique extérieure. Ce revenu est destiné pour résorber les besoins (demande) interne, mais aussi pour booster la croissance économique. L’Algérie va certainement, et particulièrement souffrir de la crise économique produite par l’effet de cette pandémie du corona virus.

Selon le Fonds monétaire international (FMI) (source sputnik), les pays sont touchés de plein fouet, par le coronavirus, dont l’Algérie fait partie.la récente crise sanitaire va lui essuyer une forte baisse de croissance économique :

– vu l’arrêt d’activité de beaucoup d’entreprises.

– vu le prix du pétrole, qui vient d’essuyer une forte baisse ( 2019 prix 65USD/baril ; en 2018 prix 72 USD/baril soit une baisse de 11%.De plus selon l’Agence américaine d’ information sur l’énergie « EIA » avait nettement revue à la baisse ses prévisions sur le prix du baril soit 30% pour 2020 suite au fiasco de l’accord entre les Bni Saoud et la Russie

– vu le risque de paralysie des activités économiques.

– vu la baisse sérieuse, et dramatique du revenu national

– vu l’augmentation du chômage.

– vu l’arrêt du décollage de la croissance.

– vu la baisse du niveau de vie.

L’économie algérienne est fortement dépendante de la vente de pétrole, la situation devient encore plus compliquée. Les prix du pétrole évoluent actuellement à des niveaux bas. Alors que le coût du baril dépend d’une bonne partie de sa valeur à cause du ralentissement économique mondial. Le pétrole s’est maintenu actuellement aux alentours de 40 dollars, engendrant une perte de plusieurs milliards de dollars de revenus pour notre économie exportatrice.

Le revers de cette décroissance, entrainera forcement une aggravation des défis économiques, dont elle a besoin pour tout développement ce, qui l’empêchera de s’animer dans le sens du positivisme. le coronavirus a non seulement freiné l’évolution du cycle économique pour plus de valeurs ajoutée, mais également crée un problème sanitaire d’ordre humanitaire, qui avait mis à l’arrêt total une grande partie des agents économiques, les transports, la restauration, les hôtelleries, les activités des cités balnéaires, la fermeture de certains secteur du commerce…. Tout ces éléments mettront le PIB à genoux ce qui provoquera forcement une hausse plus que certaine de la pauvreté.

Tout expert économique vous dira, et vous annoncera que la situation est grave, et toute prévision de croissance ne peut être que négative. Le double choc coronavirus, et baisse du prix du pétrole due à la baisse du prix du pétrole, un niveau qui influe négativement sur la base économique du pays. la lutte contre le coronavirus, la pandémie provoque des conséquences négatives pour l’économie.

Par ailleurs les perceptives économiques vont pouvoir mettre une forte pression pour la contraction du PIB.

– vu la récession due à la pandémie, qui avait touché plusieurs secteurs en l’ occurrence les transports et les zones des sites touristiques selon une information parue dans un quotidien. Les activités des ports d’Algérie et en particulier selon le bilan de l’entreprise portuaire d’Alger ; elles marquent une baisse importante du mouvement de navigation en raison de la chute des recettes pétrolières, et la crise sanitaire mondiale.

La hausse de la pauvreté, et la baisse du niveau de vie de la classe moyenne, ajoutée au chômage …. En plus du confinement paralysant les secteurs économiques.

Devant une telle situation certains analystes, craignent que des troubles sociaux soient raviver une fois terminer le confinement. Il est certain que le pays est confronté à une crise sans précédant issue du choc de la pandémie, et de la baisse du prix du pétrole, qui reste à ce jour la seule bouffée d’oxygène du pays.

La pauvreté, qui suit la même courbe, que le chômage ce mauvais couple peut facilement former un cocktail très dangereux de nature à déstabiliser de fond en comble le pays.

BENALLAL MOHAMED