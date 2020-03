Le Coronavirus terrorise la planète Terre

Le monde entier est paralysé, la panique est partout , le Coronavirus sème la terreur dans les pays, même les plus développées, tous les gouvernements sont en alerte maximale.

Pour le président Français M. Macron, “La France est en guerre” . En France, tous les regroupements et rassemblement dans les places publics sont interdit. Pas de 2eme tour des élections communales. Tous les restaurants et lieux de loisirs sont fermés sauf ceux qui ravitaillent la population. Les frontières seront fermées. Aucun déplacement si ce n’est pour une urgence, n’est autorisé, les Usines, les établissements scolaires sont fermés, les compétitions sportives reportées etc..

Pour le président Américains, le virus est devenu incontrôlable, et les USA ne sont pas prêt de l’éradiquer et ce, pas avant juillet ou Août, ils ferment leurs frontières à tout le monde. Idem pour les lieux et places publics et/ou de loisirs, ils seront également fermés. Pas de regroupement de personne de plus de 9 personnes n’est autorisé . New-York s’est vidé subitement en cette journée du 16 mars 2020 et son gouverneur averti qu’un couvre-feu peut entrer en vigueur et alors probablement beaucoup d’autres villes dans le monde suivront l’exemple de New-York.

Dans tous les cas, les déplacements et les regroupements sont interdits aux USA, comme en Europe, des villes, des pays entiers sont confinés à l’intérieur de leur propre frontière, les aéroports internationaux et nationaux tournent au stricte minimum mais pour la plupart ont fermés, les avions sont cloués au sol.

Au Maroc et plusieurs pays Arabes, les prières et/ou les rassemblement dans les mosquées sont interdites. Les familles s’approvisionnent au maximum pour s’auto-suffire pendant leur confinement dans leur propre demeure qui reste indéterminé alors que les supermarchés se sont vidés comme par enchantement. L’Iran qui souffre d’un embargo imposé par les USA et l’Europe a demandé un prêt de 5 milliards de Dollars au FMI pour affronter le coronavirus qui a déjà fait des milliers de morts et une dizaine de milliers de contaminés.

Bref, le monde entier se met en “quarantaine” et se recroqueville sur lui-même , les établissements sanitaires du monde entier n’arrivent pas à subjuguer le virus Corona en raison de leur faible capacité d’accueil et ce dernier semble gagner du terrain sauf en Chine où il a anéanti des vies avant d’être vaincu partiellement, le gouvernement chinois commence à se soulager après trois mois de guerre sans merci .