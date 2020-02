Le PDG de l’ENIE réagit: Direction Générale et travailleurs : ensembles pour construire

Le premier responsable de l’ENIE réagit aux informations parues ces derniers temps sur la presse télévisée et écrites, dans un communiqué dont on ne peut mieux, que de reproduire en intégralité.

Nous, en tant que premier responsable de l’entreprise ENIE, vous informons que nous sommes en attente de l’examen par le nouveau conseil de participation de l’état pour la concrétisation des décisions prises lors du Conseil Interministériel du 22 octobre 2019, dans lequel le Conseil a décidé de créer un pôle d’excellence en électronique ayant comme noyau l’entreprise historique ENIE qui a déjà concrétisée son ambitieux plan de développement par la création de deux grandes usines aux standards internationaux :

la plus importante est l’usine « Intégration Electronique » spécialisée dans la fabrication des cartes électroniques grands publiques et professionnelles d’une capacité de 1 000 000 de cartes par an et l’assemblage de tous types de produits électroniques d’une capacité de 300 000 produits/an/équipe.

La deuxième usine « Photovoltaïque » pour l’assemblage des panneaux photovoltaïques, le dimensionnement, la conception et la réalisation de solutions individuelles (off-Grid) destinées pour l’éclairage public et périmétrique, le pompage, l’alimentation des skids pour chantier de forage, de réfrigérateur pour la conservation de médicaments, les climatiseurs solaires, etc.…,

Ainsi que deux grands laboratoires, l’un « Laboratoire MCE » spécialisé dans l’étalonnage des équipements de test, la maintenance des cartes électroniques professionnelles et l’analyse des matériaux et l’autre «Laboratoires R&D» un ensemble de laboratoires de recherche et développement pour le reverse ingeniring mécanique, les systèmes embarqués, le circuit imprimé à 8 couches, la vidéosurveillance/affichage à LED et le solaire.

Ce pôle d’excellence électronique en partenariat avec le Ministère de la Défense Nationale sera, à moyen terme, un pôle de fabrication des composants nobles et sensibles pour permettre à notre pays une indépendance dans les domaines technologiques de dernières générations.

Ainsi, l’ENIE comme pole et électronique et ses entités (Intégration électronique – Photovoltaïque – Etalonnage – R&D) et les sociétés communes en partenariat l’une « SEMAN » avec Schneider électrique France spécialisée dans la fabrication des cellules des transformateurs électriques et l’autre « FIMER Algérie » avec FIMER Italie spécialisée dans la fabrication des onduleurs pour les centrales solaires, constitueront le premier périmètre du pôle et le second sera constitué d’ALFATRON, INATEL, SOREMEP, et tout autre entreprise activant dans le domaine électronique.

Le Conseil Interministériel avait aussi traité la situation financière de l’entreprise pour la transformation des fonds PLD non consommés en fonds d’investissement complémentaire et en fond de roulement pour les entités PLD d’ENIE. Un traitement indulgent de la part du Conseil de Participation de l’Etat sera très appréciable et surtout dans ces moments difficiles que traverse l’entreprise actuellement.

Nous avons adopté une démarche de sensibilisation et de franchise avec notre partenaire social et tous les travailleurs. Depuis notre prise de fonction, le mois de juillet 2019, nous avons à plusieurs reprises organisé des séances de travail, même pendant le mois d’août 2019, un mois de congé des travailleurs, où nous avons exposé, en détail, la situation financière de l’entreprise, ce qui nous permit d’anticiper un déballage des travailleurs à la reprise sociale durant le mois de septembre 2019. Ces séances de sensibilisations ont été, par la suite élargie, au collectif de chaque structure de l’entreprise.

Malheureusement, certains cadres de l’entreprise, pour des fins politiques relatives aux prochaines élections du Conseil de participation de l’entreprise qui sera organisé durant le mois de février en cours, ont choisi d’exploiter, sans scrupule, la période d’octroi de la prime de rendement collectif pour obtenir la bénédiction des travailleurs pour avoir des voix pendant lesdites prochaines élections.

Heureusement, « Moi-même entant que PDG de l’entreprise en compagnie des représentants du syndicat d’entreprise ont pu contenir ce débrayage illégal par la communication et la sensibilisation contre les mauvaises intentions de certains cadres irresponsables qui œuvre dans la déstabilisation de l’entreprise.

Je tiens à mon nom de saluer la maturité des travailleurs de l’entreprise et je remercie par la même occasion tous les représentants du syndicat d’entreprise pour tous ses efforts fournis dans le seul but de stabiliser l’entreprise pour lui permettre de prospérer d’avantage. Nous avons confiance en nos travailleurs et nos représentants du syndicat d’entreprise qu’ensemble notre entreprise dépassera cette situation exceptionnelle.

Djillali Toumi