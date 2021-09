Le vrai “Grand Remplacement”

Une étude anglophone a établi une liste de 900 personnes considérées comme des génies, pour savoir quels prénoms revenaient le plus souvent. Les Marie (Curie) et les John (von Neumann), pour ceux qui pensent aux physiciens et aux mathématiciens, arrivent en tête.

Beaucoup de Français et d’Européens, complètement américanisés, donnent des prénoms anglo-saxons à leurs enfants.

Cela n’en fait pas des génies pour autant.

Comme s’il suffisait de changer d’emballage pour changer de destin et faire d’un phacochère une gazelle…

Dans certains milieux en Algérie, il y a des rigolos qui se bricolent bien des illusions et croient malin à donner des prénoms savamment ambigus à leurs rejetons pour se ménager une patrie de rechange…

Les vrais et nombreux futurs génies (aujourd’hui habillement méconnus par les médias et les politiques en Occident) sont déjà et seront les Mohamed, les Karima, Nedjma, Yacine, Hayet, Wahiba, Mouloud, Mourad, Omar… aux côtés de tous les autres.

L’Europe, et en particuliers nos voisins septentrionaux qui n’ont jamais cessé de nous aimer, jouent à se regarder de profil.

Un jour, ici et là-bas, la réalité s’imposera à tous et obligera les autistes à la regarder bien en face.

N’ont-ils rien appris. N’ont pas observé le destin des “Ritals”, des “Macaronis”… qui ont tant souffert entre les deux guerres dans le Nouveau Monde et sur le “Vieux continent”, chassés par l’ostracisme, la cupidité et la misère?

Tant pis pour les prestidigitateurs, les manipulateurs et les complexés rétrécis du bulbe.

L’histoire est impitoyable.

Djeha, V. 03 septembre 2021



Les personnes qui portent ces prénoms ont plus de chances d’être des génies

Vous hésitez sur le prénom à donner à votre enfant ? Donnez-lui donc celui d’un génie, on ne sait jamais, ça pourra lui donner un coup de pouce dans la vie. Une étude anglophone un peu loufoque a en effet réuni une liste de 921 personnes considérées comme des génies. Parmi les lauréats du prix Nobel, scientifiques, ou personnes à haut potentiel intellectuel, les meneurs de cette étude ont remarqué que certains prénoms reviennent plus que d’autres.

