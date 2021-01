L’Émir Abdelkader: Ses derniers jours de combat (1ere Vidéo)

Cette semaine, le café littéraire qu’anime périodiquement le Dr Driss Reffas a été consacré à l’Émir Abdelkader et ses derniers jours pour ne pas dire les dernières heures de combat contre l’armée colonialiste Française. Il faut dire que le débat a été riche sur ce sujet qui reste énigmatique pour la plupart des présents.

Qu’il eut arrangement, Soumission ou réédition de l’Émir Abdelkader, les historiens et chercheurs Algériens n’arrivent toujours pas à départager ou comprendre cette fin tumultueuse de l’Émir Abdelkader selon les présents à cette rencontre, cela est du au manque de références fiables et descriptives de ces moments forts de l’histoire de l’initiateur de la république Algérienne, les seules références sont issues du seul coté Français.

Aussi, les participants à ce café littéraire ont tour à tour essayé de creuser profondément sur les causes qui ont poussé l’Émir Abdelkader à déposer les armes. Il faut dire que l’encerclement massifs par les Troupes royales Marocaines impulsées par le roi Moulay Abderahmane Ibn Hicham quelques mois auparavant ayant poussé l’Émir Abdelkader et ses troupes à restreindre ses actions et agir au delà de la frontière Est, conjugué à la destruction de la smala à l’ouest par les troupes Françaises sous les ordres du Duc d’Aumane auraient pu être les éléments clés de l’initiative de l’Émir de mettre fin au combat.