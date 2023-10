Les couacs de la guerre de l’information: Les éclopés parlent des éclopés.

Général Ben Hodges: L’ancien commandant en chef des forces armées terrestres de l’Otan en Europe, qui est devenu une voix importante du débat stratégique américain, critique sans ambages le refus de l’Administration Biden d’affirmer clairement que le but de la stratégie américaine est d’aider l’Ukraine à obtenir la victoire.

À propos de l’armée russe ce génie de la mitraille atlantique délivre ce diagnostic très informé:

« Le secteur de la défense est en haillons. Dans la hiérarchie militaire, tout le monde a compris que la loyauté paie plus que l’efficacité. La plupart des généraux les plus efficaces sont soit morts, soit en prison, ou sous surveillance. »

(Entretien, Le Figaro, J. 05 octobre 2023)

Grâce aux médias occidentaux, on a découvert la bravoure, la combativité, l’ingéniosité, le patriotisme, le moral, la débrouillardise créative des soldats ukrainiens…

Et réciproquement, on nous a dépeint la couardise, la désorganisation, la démotivation, la brutalité alcoolique, la bêtise indécrottable… de l’armée et des troufions russes.

On se demande comment font les Ukrainiens et leurs alliés occidentaux pour ne pas avoir depuis longtemps battu cette armée de pieds nickelés d’incompétents dépenaillés.

Zelensky et son ami grabataire américain auraient dû parader à Moscou depuis longtemps.

Les Russes auraient sans doute dû se concilier les compétences d’un général Hodges.

Il y a sûrement quelque chose qui nous a échappé…

“La guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier à des généraux” disait jadis le “Tigre” qui répugnait la fréquentation des hyènes.

Djeha,V. 06 octobre 2023