Les employés des APC sans salaires depuis 02 mois

Comme si les problèmes compris dans le recrutement et la prolongation des contrats des agents travaillant dans le cadre de la DAS non pas suffit, vient s’ajouter l’épineux problème de virement des salaires. Cela fait plusieurs mois que les employés des différents APC et annexes, connaissent une perturbation insupportable dans le virement de leurs mensualités, a-t-on appris auprès de certains employés complètement dérangés de cette situation insupportable qui affecte leurs tranquillités sociales.

Le problème est vécu dans plusieurs communes de la wilaya, notamment l’APC de Boukhanefis distante de quelque KM du chef-lieu, a-t-on signalé. Les employés se sont vus contraint de recourir à une grevé illimité pour se faire entendre, après plusieurs tentatives amicales. Les ouï-dire qui alimentent affreusement la rumeur non pas défini la responsabilité entre les responsables des APC et le trésorier de wilaya.

Au milieu, c’est l’employé qui est pénalisé après avoir accompli son travail. D’autre part, la caisse des retraites ne cesse d’appeler ses pensionnés pour présenter dans les meilleurs délais un justificatif qui atteste qu’ils sont toujours en vie, à défaut, les virements seront stoppés. Cette exigence administrative préventive a entre autres pénalisé plusieurs pensionnés qui ne cessent depuis le mercredi 10 mars 2021 à aller et venir aux services de l’APC.

Djillali Toumi