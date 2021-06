Les habitants de Beni Talla demandent une école coranique

Les habitants de Beni Tala, une localité relevant administrativement de la commune de Sfisef expriment un désarroi sans précèdent, relève-t-on dans une pétition adressée au P/APC dont une copie au directeur des affaires religieuse de sidi bel abbés.”On a peur pour nos enfants”, disent-ils.

Ils sont devenus vulnérables, stressés et très agité, par manque affreux de structures pédagogiques et de moyens de distraction qui pourront les occuper et les tenir à l’abri des dangers des différents fléaux sociaux, devenus de nos jours un véritable guet-apens qui terrorise les parents et la société entière.

Les habitants, accompagnés de la société civile ont adressé une lettre signée par plusieurs personnes au maire de la commune de Sfisef, dont une copie a été adressée au directeur des affaires religieuses et des Wakfs de sidi bel abbés, leurs demandant d’intervenir pour collaborer à prévoir une mesure mettant à l’abri leurs petits enfants, en créant une école coranique au niveau de la mosquée.

Selon leurs dires, l’école existe déjà avec un logement de fonction. Il ne manque que l’autorisation et l’affectation d’un maître d’apprentissage du coran. Les signataires ont souhaité que le wali intervienne dans cette affaire qui dure déjà depuis un certain temps sans qu’ils entendent aucune réponse soulageante des autorités concernées.

Djillali Toumi