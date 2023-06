Ils seront plus de 800 000 candidats aujourd’hui, lundi aux épreuves du BEM

ALGER – Plus de 800 000 candidats répartis sur 2967 centres d’examen au niveau national, passeront, à partir de lundi, les épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM), session 2023.

Le coup de d’envoi de cet examen sera donné par le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed, depuis la wilaya de Tissemsilt.

En détail, quelques 800 061 candidats (383 084 garçons et 416 977 filles) sont attendus à ces épreuves, dont 788 705 candidats scolarisés et 11 356 candidats libres.

Les épreuves s’étaleront sur 3 jours (du 5 au 7 juin) pour 9 matières en sus de la langue amazighe pour les élèves concernés.

Dans ce sens, le SG de l’Office national des examens et concours (ONEC), Hadj Kola Mohamed El-Amine, a affirmé dans une déclaration à l’APS, que “toutes les conditions matérielles et humaines sont réunies” pour permettre aux candidats de passer cet examen.

En ce qui concerne la wilaya de Sidi Bel-Abbès , le nombre de candidat au BEM est de 14 278 dont 7 245 filles prévu dans 67 centres, 370 libres dont 120 filles dans 02 centres, 01 centre de collecte et un encadrement de 4.359 employés. Enseignement à distance pour le même diplôme 278 candidats dont 118 filles, ceux des maisons de rééducation 88 candidats.

Pour le BAC 8 040 candidats reparti sur 33 centres et 3.896 libres repartis sur 13 centres, à quoi l’on a prévu 02 centres de correction, 01 centre de collecte et 5.191 cadres pour assurer le bon déroulement des épreuves. Enseignement à distance 789 candidats dont 423 filles et 05 candidat à déficience moteur.