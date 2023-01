Policiers, gendarmes et militaires au secours des usagers de la route 

Dans une parfaite harmonie, policiers, gendarmes et militaires se tiennent côte à côte sur la route proposant une belle image harmonieuse de proximité. Désormais, le souci d’offrir davantage de sécurité au citoyen, devient un but national d’une grande importance et un projet incontournable afin de parfaire une tranquillité sociétale.

Le changement météorologique qui a béni la terre par des neiges, des grêles et des pluies tant attendus, a suscité des prises de mesures de sécurités pour anticiper à de probables incidents. De cela est née cet assemblage harmonieux, réconfortant, proposé par une image de policiers, gendarmes et militaires côte à côte au niveau d’un point de contrôle, ayant pour but salutaire de porter secours et de sensibiliser les conducteurs sur les dangers de la circulation dans ces conditions météorologiques ou la visibilité devient réduite, les rues glissantes et des flaques d’eaux de pluies qui peuvent occasionnées des dérapages dangereux.

Selon le communiqué de la sûreté de wilaya, l’occasion a été saisie pour rappeler aux conducteurs les mesures de sécurité routière dans ces périodes particulières, notamment le respect des distances entre les voitures, s’assurer que les feux avant et arrière de la voiture fonctionnent bien, vitres avant et arrière bien propre pour permettre une bonne visibilité et éviter l’usage du téléphone portable pendant la conduite.

Djillali Toumi