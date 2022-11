Recette des impôt Ben Badis : deux jours pour se faire délivrer un extrait de rôle ?

Et ben, il n’y a pas plus ”drôle” que de vouloir demander un extrait de rôle, disait un contribuable. Pour un simple document administratif fiscal, le contribuable doit d’abord se présenter le 1er jour à la recette des impôts pour déposer un dossier, et devrait revenir le lendemain pour le retirer.

Le ministère des finances a prévu toutes les facilités d’obtention des documents fiscaux. Des extraits de rôle sont même délivrés à domicile par le facteur sur la demande du contribuable. Sans parler de l’informatisation de ces procédures, ou le contribuable a l’opportunité de demander des documents par internet. tous Ces efforts consentis par les autorités convergent à un objectif majeur, celui de faciliter et réduire les attentes des contribuables en rapprochant toujours d’avantage l’administration aux citoyens.

Sauf que ces efforts sont malheureusement piétinés et totalement négligés, mettant en péril toute une stratégie, et sanctionnant arbitrairement les contribuables, qui sont souvent contraint par le temps et les différents causes et moyens : transport, maladies, travail, éducation et autres.

Dans ce jour de mardi 15 décembre 2022 à 10 heure du matin, la recette de la daira de Ben Badis à sidi bel abbes était complètement vide. L’on s’attendait à une prise en charge, au moins, respectable et rapide, mais Mr le receveur n’était pas présent pour signer les extraits, explique l’agent de guichet, et qu’il faut revenir demain mercredi. À bon entendeur.

