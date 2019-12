RÉFECTION DU STADE DE SIDI DJILALI: Qui a été à l’origine de l’arrêt des travaux ?



Le stade de Sidi Djilali, à proximité de l’ancienne trémie, qui devait satisfaire une grande majorité de la population, répondre à des besoins multiples relatifs à l’activité sportive de masse, se trouve dans un état d’abandon depuis plusieurs années. La nouvelle APC, issue des dernières élections locales, était plus préoccupée par des querelles et mésententes pour juste assouvir des intérêts personnels, que de répondre à des besoins d’intérêt général. Cette situation a sanctionné davantage l’état du stade qui est resté délabré et dégradé, devenu impraticable, représentant un immense danger pour des jeunes de tout âge, venant jouer au football, faire du footing et pratiquer d’autres disciplines sportives. L’intérêt de ce terrain n’est pas juste d’ordre sportif, l’impact est aussi social. Le stade est constamment rempli de gens de tout âge, fuyant de la sorte, indirectement les dangers des fléaux sociaux, devenus très répandus dans certains quartiers démunis de moyens de distraction et de détente.

Un rêve inachevé



Après de longues attentes et plusieurs requêtes, les travaux ont enfin été entamés ce mois de décembre 2019. Le décapage n’a duré que deux jours pour prendre fin le jour suivant, sans aucun avertissement. L’on fait apprendre qu’une enveloppe conséquente était réservée à la réfection du stade, avoisinant les 5 milliards de centimes. Les travaux comprenaient un habillage du terrain en gazon synthétique, deux pistes de course, un petit terrain sur le flanc supérieur et des bancs en béton aux alentours. Ce rêve tant attendu et joyeusement perçu par la grande population du grand quartier de Sidi Djilali, s’est en fait évaporé en deux jours, pour ne laisser qu’une vague incompréhension, des questionnements et des rumeurs. Aucune autorité n’a été en mesure de soulager ce grand souci social et sportif. La société et les associations sportives demandent une intervention urgente du wali Saci pour apporter une lumière sur ce problème d’intérêt général et découvrir la destination de l’enveloppe financière qui était réservée à la réfection de ce stade.

Djillali Toumi