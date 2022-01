SADEG : 698 opérations de vol de courant et 36 dossiers devant la justice

Sidi bel abbes

La société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG) a recensé en 2021, 698 opérations de vol de courant de l’électricité et 36 dossiers déposés devant la justice, à travers toute la wilaya, rapporte un communiqué de la cellule.

Les faussaires opèrent de deux façons distinctes. Certains vol du courant par des branchements illicites sans recevoir aucune facturation, d’autres en jouant avec la consommation réelle sur le compteur. Ces atteintes qui échappent aux prévisions réelles de la consommation et la charge sur le réseau de l’électricité, ont été souvent la cause de certaines coupures et perturbations dans la distribution. Le personnel de la SADEG n’a pas échappé aux multiples querelles après leur intervention, explique la source.

Cette énergie consommée sans prévision préalablement calculée par les services de la SADEG occasionne une faiblesse dans la tension. Ce qui aura un impact négatif sur l’état des infrastructures électriques et sur la distribution régulière de cette énergie aux abonnés, et réduit affreusement la durée de vie du matériel.

A cet égard, des mesures ont été entreprises afin de régulariser ces dommages occasionnés par ces vols, dont certains ont été régularisés à l’amiable, qui ont permis à la direction de récupérer 06 gigawatt en 2021, pendant que 36 dossiers ont été déposés devant la justice pour trancher dans leurs cas. 18 entres eux ont été totalement résolus. Des peines de 06 ans de prison ferme et des amendes de 40 millions ont été prononcées, pendant que 18 autres affaires sont encore en cours, conclut la source.

Djillali Toumi