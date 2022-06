SADEG : des mesures pour accompagner les examens de fin d’année

La societé de distribution de l’électricité et du gaz a tracé un plan spécial qui prévoit des mesures spéciales relatives au renforcement du programme du système de brigade, par la disposition de 04 équipes techniques, en plus d’1 brigade de réalisation, d’autres de petites interventions repartis sur 08 agences commerciales, rapporte un communiqué de la cellule.

Cet arsenal, est renforcé des moyens humains et matériels, ajoute la source, afin de prévoir des interventions facile, rapide et efficaces, en cas de pannes techniques ou tout autre incident relatif imprévu.

D’autres par, et afin d’anticiper à toute perturbation dans l’alimentation en énergie électrique, la SADEG a prévu d’accompagner étroitement les établissements et centres d’examens, dans le but de créer des conditions techniques favorables et réussir à assurer une continuité d’un service qualitatif durant cette période des examens de fin d’année qui va du 05 juin au 16 juin 2022, conclut le communiqué

Djillali Toumi