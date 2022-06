SADEG : prés de 164 milliards de centimes de créances impayés

Les créances impayés de la société algérienne de distribution de l‘électricité et du gaz de sidi bel abbés ont avoisiné les 164 milliards de centimes, à la fin de ce mois de Mai 2022, selon un communiqué de la cellule.

Pour accompagner cette conjoncture, Sonelgaz Distribution a mis en œuvre de nombreux moyens pour faciliter au client le règlement de ses factures de consommation, notamment la possibilité de fixer un calendrier selon un accord amiable avec l’agence commerciale, en prenant en considération le nombre des factures et le montant total de la dette.

Le procédé vise aussi la possibilité de consultation et de payement via le site Web de l’entreprise ou via tous les bureaux de poste de la wilaya, comme Il convient de rappeler la mise à disposition de tous les clients un centre de contact national, en appelant le numéro 3303, disponible 24/24 et 7/7, pour tout renseignement ou question liée à l’électricité et le gaz.

Et pour ce faire, la direction de la distribution a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour créer un climat favorable et adéquat qui permet de récupérer ses créances colossales impayées, en associant la radio, les journalistes, ainsi que les équipes commerciales en compagne de sensibilisation aux domiciles, afin qu’elles puissent sensibiliser au mieux les clients, à régler leurs factures impayées dans les meilleurs délais.

Djillali Toumi