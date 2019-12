Sidi Bel-Abbes à sec depuis trois jours!

Le commun des citoyens de la ville de Sidi Bel Abbes n’arrive pas à comprendre ce “silence radio” de cette entreprise étatique qu’est l’ADE , à savoir l’Algérienne des eaux, une entreprise supposée être au delà des aspirations de ses clients et de l’actualité vu qu’elle n’a cessé de plébisciter un site web malheureusement toujours non visible sur Google , hormis leur page facebook non actualisée à ce jour et sans la moindre information sur cette coupure, c’est aussi une page Facebook submergée par des doléances et requêtes des abonnés restées sans réponses.

Bref, Aujourd’hui 16 décembre 2019 , c’est toute la ville qui souffre d’une coupure d’eau généralisée depuis déjà trois jours et qui risque de perdurer et/ou de réveiller les vieux démons en fin de compte, et l’on dira par la suite que c’est la faute à lui (comprendre la panne et son maintenancier) !!!!

Renseignements pris tout à l’heure auprès de leur direction, il s’avère que c’est une panne qui est localisée au niveau du barrage de Sidi El Abdelli , à croire que c’est le seul barrage nourricier de toute la ville actuellement alors qu’ils n’ont cessé de faire croire au plus averti, il y a quelques temps que la ville est sécurisée contre des interruptions spontanées avec l’apport d’autres sources d’alimentation en eau potable .

Aujourd’hui l’on constate amèrement que Sidi El Abdelli demeure la seule source d’alimentation en eau potable à la ville de Sidi Bel-Abbes alors qu’il y a quelques années avant que la i3ssaba n’entre en jeu, Sidi Bel Abbes était alimentée par de nombreuses sources notamment les puits de Tenira, les sources de Sidi Ali Benyoub, et l’on avait même parlé des canalisations provenant du Barrage de Chorfa et de Bouhanifia ainsi que du Barrage de Beni Bahdel.

Faut-il conclure que les nombreux projets structurants et budgétivores au demeurant , inscrits dans notre wilaya dans le cadre de son alimentation en eau potable demeurent insuffisants ???????