Sidi Bel-AbbÃ¨s : Deux accidents de la circulation

Sidi Bel-Abbès : Deux accidents de la circulation

Par H.M Publie le 23 Oct 2022

Le premier accident est intervenue le matin du 23 octobre 2022, vers 08h14 sur la Route Nationale n°95 dans la commune de Sidi Ali Ben Youb, distante d’une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest de la Sidi Bel-Abbès. Selon le communiqué de la protection civile qui était sur le lieu dès les premiers instants de l’accident, il s’agit d’un véhicule de tourisme qui a dérapé de la voie et alla percuter violemment un arbre. Deux personnes à bord du dit véhicule ont reçu les premiers soins sur place et furent évacuées par ambulance vers les urgences du CHU de Sidi Bel-Abbès en raison de leurs blessures jugées graves.

Le deuxième accident celui-là plus grave encore concerne une collision entre un camion et deux voitures de tourisme et a eu lieu une heure plus tard , soit à 09h00 de la même journée du 23/10/2022 au niveau de la commune des Amarnas plus précisément au niveau du village de Belouadi, sur la Route Nationale n°13 qui longe ce village. Le détachement de l’unité Sectorielle de la Protection Civile, Nawal Ben Moussa a du intervenir en extrême urgence pour prodiguer les premiers soins aux sept personnes à bord qui furent gravement blessés dont trois présentant divers lésions. Selon le communiqué de la protection civile, le soutien logistique et humain de l’unité principale de la ville a permis de faire évacuer l’ensemble des blessés vers les urgences du CHU Dr Hassani de Sidi Bel-Abbès.