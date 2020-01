Sidi Bel-Abbes: Éclairage! quand tu nous tiens!

L’éclairage public à Sidi Bel-Abbes a été toujours un sujet d’actualité au sein de la population riveraine, c’est comme une épine dorsale de chaque APC qui s’installe puis n’arrive pas à s’en débarrasser alors que les médias locaux n’en cessent de dénoncer à chaque occasion . Pourtant, c’est l’un des principaux services dans une gestion de la ville. L’éclairage publique assure la sécurité et améliore le cadre de vie des habitants.

Généralement , cela a été toujours une préoccupation majeure du premier magistrat de la wilaya dès lors que la situation devient alarmante en raison d’un défaut de prise en charge effective ou par manque d’un entretien adéquat et continu. En effet, cet état de fait est évoqué depuis bien longtemps maintenant , depuis que la discorde au sein de l’APC de Sidi Bel Abbes est apparue découlant des querelles internes entre élus , il y a plus d’une année et demi.

Bien que la ville de Sidi Bel-Abbes s’était enorgueillie dans un passé récent, d’être leader dans l’éclairage économique, l’on remarque aujourd’hui que la situation de l’éclairage publique est devenue catastrophique en raison de l’impuissance des services de l’APC ou de la toute nouvelle entreprise à remédier ou à éclairer la ville comme il se doit, selon des normes établies. Que faire lorsque des lampes supposées avoir une longue durée de vie , sont vite cramées après probablement un milliers d’heure de fonctionnement ?

La nuit, plusieurs quartiers sont noirs ,et l’on ne peut les citer, ils sont nombreux à tel point que toute la ville est noire hormis les axes de passage du tramway qui restent illuminés (à l’image ci-dessous ,l’axe Abbane Ramdane). Faut-il en conclure que les responsables du projet du tramway ont bien choisi ces lampes LED , puisque voilà plus d’une année et demi qu’elles fonctionnent sans le moindre problème alors que les nôtres (chinoises probablement de mauvaises qualité se crament très vite)