SIDI BEL-ABBES : LE WALI DÃ‰CLARE LA GUERRE AUX BIDONVILLES

SIDI BEL-ABBES : LE WALI DÉCLARE LA GUERRE AUX BIDONVILLES

Par Lu dans la presse Publie le 10 Oct 2022

Une opération de démolition de 125 baraques pour commencer

Sitôt dit , sitôt fait, le premier responsable de l’exécutif est passé à l’action suite à une décision du conseil de sécurité. Plus aucun bidonville ne sera entretenu dans le tissu urbain de la ville a souligné le wali.

Pour une première opération savamment conduite sous un important dispositif sécuritaire , pas moins de 125 taudis ont été écrasés par les engins à pelles.Il n’y a aucun doute, l’actuel wali M. Samir Chi-

bani nouvellement installé à la wilaya de Sidi Bel-Abbes , n’est pas dupe ou mal-informé sur les ruses et astuces employées par des “pseudos” nécessiteux de logements , c’est ainsi qu’en l’espace de 24 heures , il vient de découvrir ce qu’aucun autre responsable l’ayant précédé, n’a su déceler en son temps. En effet, d’une simple visite inopinée, le vendredi écoulé (07/10) sur des lieux abritant des habitations de fortune, il avait de visu constaté plus d’une centaine de bidonvilles mais avait aussi remarqué qu’une personne érigeait un mur pour construire son habitation de fortune et au lendemain, le wali est revenu sur les lieux et trouve la même personne avec une banderole qu’il avait hissé sur son mur et où était écrit “Logez-nous” .

Il faut dire que le problème de logement social n’est pas une simple affaire ni une question de moyens mais d’un véritable fléau que l’état s’accorde à déployer avec tous ses efforts pour éradiquer ces bidonvilles qui s’érigent du jour au lendemain et le constat fait ce samedi par le premier magistrat de la wilaya est plus qu’édifiant. Et à travers cet état de fait, il fait un message sérieux à tous ceux qui croient déjouer les procédures d’octroi d’un logement social.En tous les cas, l’opération de démolition à laquelle tenait à assister le wali en présence des élus locaux ,touchait un ensemble de taudis construit très récemment à la cité Adim Fatiha de la ville entre les nouveaux immeubles AADL et LSP et cela défigurait l’ensemble de la nouvelle zone en donnant un visage hideux à tout l’environnement du quartier.

L’état a tout récemment donné au RHP plus de 1300 logements puisés du quota du social. Il est injuste que des citoyens respectueux des lois de la république et dans le besoin attendent 30 ans pour accéder au logement et d’autres venus d’ailleurs s’installent dans des bidonvilles et revendiquent

des logements 24 après a précisé le wali. En tout , la première action sur le terrain du nouveau wali a été bien appréciée par la société civile.