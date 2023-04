Sidi Bel-Abbès: Le Wali insiste sur l’approvisionnement en eau potable des communes du sud

S’inscrivant dans le cadre des visites et tournées d’inspection dans la Wilaya de Sidi Bel-Abbès, c’était au tour de la commune de Marhoum , une commune frontalière avec la wilaya d’El Bayadh et située à plus d’une centaine de kilomètres au sud-Est de la wilaya , de recevoir hier 28 mars, une forte délégation conduite par le wali M. Chibani Samir qui était accompagné du Président de l’Assemblée Populaire de Wilaya,le Dr. Belkhorisat Abdelkrim, des directeurs des ressources en eau , ADE ,des travaux publics, du chef de Daïra et du président d’assemblée populaire communale de Marhoum et d’autres responsables.

Dans cette Daira et commune du fin fond de la wilaya, il devait passer en revue plusieurs installations et projets en cours d’achèvement. Ainsi, sa première halte fut sur la route nationale N°109 qui relie la commune de Marhoum à celle d’El Khaiter dans la wilaya d’El Bayadh et qui se trouve dans un état d’usure avancée sur une distance de 17 km. Ici, le directeur des travaux publics lui présenta le projet concernant justement les travaux de réfection de ce tronçon. Le wali donna instruction pour leur démarrage immédiat. En cours de cette visite, le Wali a pu observé le processus d’arrosage de 5 000 arbustes au niveau de la route nationale n°109 menant à la commune d’Al-Khaither (Wilaya El-Bayadh).

Ensuite, la délégation s’est dirigée vers le projet des 225 logements (social) où le Wali écouta l’explication fournie par le Maire de Marhoum concernant l’arrêt observé des travaux de construction de ces logements. Il instruisa le Président de l’Assemblée populaire communale de Marhoum de désigner en urgence un promoteur-entrepreneur pour finaliser le projet. Le passage de la délégation dans l’usine de mise en bouteille des eaux minérales a permi au premier magistrat de s’enquérir sur les motifs de l’arrêt depuis plusieurs années de cette usine. Il donna instruction au chef de Daïra de Marhoum , présent aussi avec la délégation de prendre le dossier en charge en vue de relancer la production.

Sa dernière et plus importante halte concernait l’approvisionnement en eau potable des communes de la wilaya par les réserves du Chot Chergui. Le wali a reçu des explications détaillées sur ce projet vital qui est entré en exploitation avec une capacité de production estimée à 8 000 m3 par jour au profit des habitants du sud de la wilaya. À ce niveau, il a donné des instructions pour assurer une augmentation de la distribution aux communes qui bénéficient de ce projet vital, d’autant plus que sa gestion est assurée par l’Algérienne des Eaux (ADE)

Lors de cette visite et comme à l’accoutumé, M. Samir Chibani a rencontré les éleveurs de la région qui ont soulevé un certain nombre de préoccupations, notamment celle liées à l’approvisionnement en eau, auxquelles le wali a répondu directement et sans ambages en donnant instructions aux responsables de ce secteur d’approvisionner les dites régions touchées par ce manque.