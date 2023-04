Sidi Bel-Abbès: L’éclairage public en ville, un dilemme à résoudre

Aujourd’hui c’était autour des habitants du quartier “sorecor” qui se sont fait entendre à la radio locale de Sidi Bel Abbès par le biais d’un représentant apparemment “un élu” qui s’est inquiété de cet absence d’éclairage flagrant au niveau de leur cité et principalement à la rue Baghdadi Benaissa qui traverse tout le quartier depuis la radio jusqu’à la Mosquée. “Marcher la nuit” dit-il, “est devenu une opération dangereuse pour les habitants, personne n’y ose s’aventurer sur cette rue en raison d’une obscurité totale qui rend toute vision impossible si n’est le passage des véhicules.”

En effet, le problème d’éclairage public à Sidi Bel Abbès demeure une épine à la commune qui n’arrive pas à satisfaire les riverains dans ce créneau et pour cause,il ne se passe pas un jour, sans que des appels se font entendre un peu partout dans les quartiers.

Pour ce noctambule, “à Sidi Bel-Abbes, Il n’y a que l’éclairage public sur le trajet du tramway qui est resté sans être touché depuis sa mise en place en 2017 hormis quelques lampes qui sont arrivées à leur fin de durée de vie” sinon c’est l’obscurité ici et là. L’exemple type est avancé par cet habitant de Sidi Yacine qui a remarqué qu’une lampe juste derrière la caisse de retraite est éteinte depuis plus de 4 ans sans que les concernés de le l’éclairage ne puissent y remédier, “ceci sans compter les centaines d’autres lampes éteintes dans les ruelles de Sidi Yacine et principalement les rues adjacentes ou perpendiculaires à la rue du 17 octobre 1961”, dit-il.

Tout récemment ,le wali avait installé un nouveau directeur à la tête de l’EPIC qui semble-t-il, sera dédiée à cette tâche en sus de l’amélioration du cadre de vie du citoyen en général notamment les espaces verts et autres commodités. Cependant et à l’instar de sa consœur de Nadhifcom qui est alimentée financièrement par l’APC pout chaque quantité d’ordures ménagères ramassées, il reste que cette nouvelle epic d’éclairage avait, selon quelques indiscrétions, souffert par le passé d’un manque financier adéquat et assez suffisant pour répondre à toutes les requêtes d’éclairage.