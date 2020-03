Sidi Bel-Abbes : Un premier investisseur se manifeste par un don au profit de Nadhif com

À Sidi Bel Abbes, il faut dire que les entrepreneurs et les investisseurs n’en manquent pas mais malheureusement ils sont peu qui généralement répondent ou accompagnent l’état et la population dans des actions d’entre-aides sociales et/ou logistiques quant cela devient nécessaire et urgent comme c’est le cas aujourd’hui avec l’épidémie du Coronavirus qui frappe le pays de plein fouet.

En effet, il est clair qu’en cas où cette épidémie se prolongera dans le temps avec une augmentation du nombre de contaminés ni les structures hospitalières ni ses organismes collatéraux ne pourront faire face sans un accompagnement humain et logistique appuyé par des actions d’entre-aides sociales et beaucoup de moyens et d’efforts comme on l’observe actuellement chez d’autres nations qui y font face.

Il est un secret de polichinelle de dire que l’état seul pourra affronter ce fléau inconnue du 21 eme siècle sans l’intervention et l’aide de tous les organismes et acteurs y compris la population. Il ne s’agira pas d’un manque financier mais surtout d’un accompagnement logistique et humain pour arrêter la propagation.

C’est ainsi que du coté de Cevital, par exemple, son patron M. Rebrab a vite réagit avant hier, en proposant une aide matériel et pas des moindres aux hôpitaux qui si cette aide arrivera à temps, sauvera à coup sure de nombreuses vies humaines puisqu’il s’agit de ces respirateurs artificiels qui seront nécessaires à tout malade atteint au stade final du coronavirus.

À Sidi Bel Abbes, une première initiative, très louable au demeurant, est venue de l’ex candidat aux présidentielles de 2019 , M. Abdelhakim Hammadi , docteur de formation, il est chef d’entreprise de fabrication des médicaments, dans la zone industrielle de SBA . C’est une aide qui réconforte en premier lieu, les agents de l’organisme Nadhif com, chargés de la collecte des ordures ménagères de la ville. Et l’on sait que même si toute la population sera confinée demain, ces éboueurs seront sur le front contre le coronavirus, ils doivent maintenir un rythme de travail continu pour garder une propreté de la ville.

En réalité, cette quantité non négligeable de produit désinfectant qui a été fournie à Nadhif com par M. Hammadi , le fabricant de médicament, sera d’une aide capitale pour la désinfection des artères et endroits en ville susceptibles d’être des lieux d’incubation du coronavirus. Elle protégera en premier lieu, les agents de Nadhifcom contre toute infection.

Pour ceux qui ne peuvent voir la video de la rencontre de M. Hammadi avec le directeur de Nadhif com lors de la remise du don; Voici un lien sur FB: https://www.facebook.com/soheib.djelloul/videos/753534678509539/?t=0