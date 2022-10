Sidi Yagoub: du Courrier non distribuÃ© depuis plus de 02 ans

Sidi Yagoub: du Courrier non distribué depuis plus de 02 ans

Par Djillali T. Publie le 22 Oct 2022

Un courrier vient d’être trouvé dans l’établissement postal de 4ème classe à Sidi Yagoub daïra de sidi Lahcen, non distribué depuis plus de 02 ans, a-t-on appris. Et ce n’est que la partie visible de l’iceberg. Car la wilaya de sidi bel Abbes compte plus de 70 bureaux de postes de 4ème classe qui n’ont pas dans leurs effectifs un préposé chargé de la distribution.

Personne n’a donc la possibilité de contrôler ni de confirmer que le courrier est réellement distribué dans des conditions normales, car le règlement prévoit comme mesure au moins 02 personnes pour contrôler, témoigner et certifier de l’exactitude des choses. De la sorte la distribution du courrier dépend uniquement d’une possible intégrité de la personne, sinon très souvent du hasard et aucun ne connaitra dans la majorité des cas le sort réservé au courrier.

Les expéditeurs ont payé pour que leurs objets arrivent en sécurité au bon moment à leurs destinataires, mais ce contrat a été interrompu et les droits confisqués. Ainsi, des destinataires de convocations pour des examens, pour du travail tant cherché, de justice et tant d’autres objets d’une importance pas moindre, ont été sanctionnés par la négligence et l’ignorance des responsables qui demeurent malgré tout, totalement impunie. Et pour le demeurer indéfiniment, y’avait pas mieux que de chercher un bouc-émissaires qui serait le maillon le plus faible dans la chaîne, comme c’est d’ailleurs toujours le cas. Le chef d’établissement fut suspendu et une plainte a été déposée contre lui. Et de la sorte, l’entière responsabilité lui a et endossée.

Alors qu’en vérité, ces établissements de 4éme classe ne sont plus gérés par l’ancienne nomenclature ou ils étaient classés comme recette de distribution ” RD”, et que le receveur assurait la distribution et le guichet et avait comme grade ” receveur distributeur ”. Dans cette nouvelle classification qui date principalement depuis la création de l’entreprise Algérie poste en 2003, et depuis que l’établissement fut doté de micros pour le paiement des chèques surtout dans le cadre de l’informatisation du secteur et des opérations financières, les bureaux sont devenus à trafic plein.

À cet effet, le règlement en vigueur a prévu le recrutement d’une unité de 4heures de travail, chargée de la distribution du courrier. L’autorisation est normalement délivrée par le directeur de l’unité postale au chef d’établissement, et c’est à lui que revient la responsabilité de choisir la bonne personne étant sur place, censé connaitre mieux la population. Chose qui ne se fait pas et qui n’a jamais été faite, incombant la première responsabilité au premier responsable au niveau de l’UPW.

