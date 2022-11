Soyez Gays et taisez-vous

Les Qataris sont dignes et très riches

Leur or leur permet tous les luxes et toutes les extravagances, notamment celle rare chez beaucoup d’autres de dire, sans peur d’en payer le prix, qu’ils sont libres chez eux. Sans cette immunité que procure l’abondance de l’or et du dollar, il y’a longtemps qu’ils auraient été traités au zyklon b.

Depuis qu’ils ont sorti la tête hors de l’eau et qu’ils ont voulu jouer dans la cour des grands, leur courtisans sont devenus nombreux, et leurs ennemis aussi. Ces derniers, qui sont en même temps les courtisans les plus zélés, n’admettent pas que des bédouins qui n’ont pour richesse que leur or puissent organiser une grande coupe du monde qui, du point de vue fastes et prestige, fera oublier toutes celles qui l’ont précédé et placera la barre très haut pour celles qui lui succéderont.

Pour casser l’élan de ce petit pays devenu grand, on lui reproche tout. On le rend responsable du réchauffement climatique à cause des refroidisseurs géants des stades et on lui reproche ce qu’on ne reproche pas aux USA, à l’Inde ou à la Chine. On l’accuse de violation des droits de l’homme pour avoir eu recours à la main-d’œuvre étrangère, oubliant que toutes leurs économies n’ont été faites que de la sueur et du sang des esclaves et des colonisés.

On ne s’arrête pas là, et on continue à chercher des poux sous leurs turbans. Dernière trouvaille : on leur en veut à mort de considérer l’homosexualité “harame” et qu’ils exigent de leurs visiteurs de se conformer à leurs lois et à leurs ordres religieux et moraux en tenant cachés leurs penchants le temps d’une coupe.

Le problème des libertins occidentaux (il faut préciser que tous les occidentaux ne sont pas libertins), est qu’ils veulent imposer leur ordre moral, leur vision du monde, ce qu’ils considèrent comme un progrès humain, à toutes l’humanité alors que, majoritairement elle n’en veut pas et qu’elle considère que les moeurs de l’occident sont trop décadentes pour être admises par tous.

Heureusement que c’est le Qatar qui mène ce bras de fer pour la préservation de la liberté face à la tentation de l’hégémonie morale et culturelle occidentale. Dans cette bataille sur les valeurs, pour lui-même et pour nous tous, il fait preuve d’une honorable résistance. À sa place, d’autres petrolonarchies soumises auraient mis sans gêne à côté de leurs drapeaux nationaux l’étendard arc-en-ciel.