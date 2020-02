Tramway de Sidi Bel-Abbes: Une manif réduit de moitié son parcours

Décidément, il ne se passe pas un jour, hors journée du vendredi , sans que l’on assiste impuissamment à des manifestations ou sit-in de citoyens dans la ville ou à travers les autres contrées de la wilaya pour divers motifs. En effet, si en début de semaine, les collecteurs de lait de vache ont déversé des centaines de litres de lait devant la laiterie étatique Gyplait pour protester contre le refus de cette dernière à les prendre en charge, aujourd’hui pour la deuxième fois consécutive, des manifestants ont barré “pas la route svp”, mais le chemin du Tramway , privant ainsi des milliers de navetteurs de rejoindre leur boulot ou leur domicile dans les deux sens.

Ainsi,ce matin à 11h00 , comme d’ailleurs à la même heure qu’hier 24 février 2020, juste en face de la Daira de Sidi Bel Abbes et devant laquelle transite le tramway, que les manifestants se sont érigés en bouclier humain pour barrer le passage du tramway dans les deux sens réduisant ainsi la mobilité des usagers à moitié du parcours quotidien et poussant les responsables de la Setram qui se sont habitués aux circonstances des manifs, à improviser des arrêts terminus en amont de l’endroit en question. Cependant, il y a lieu de signaler la grogne de quelques usagers qui parfois n’ont pas été alertés à temps et donc les poussant parfois à faire le trajet entre les arrêts à pieds comme ici à l’image!

Enfin , il est utile de signaler que les manifestants , en majorité habitants les bidonvilles aux environs de Lazaret (Sidi Djillali) et/ou logements précaires ainsi que ceux habitants des caves ont tous tenu à exprimer de cette manière , leur mécontentement devant le siège de Daira de Sidi Bel Abbes et de là, attirer l’attention du Chef de daira, qui à “leur yeux n’a pas tenu ses promesses quant à leurs relogements” d’ailleurs, à ce titre, ils exigent la publication immédiate de la liste des attributaires de logements sociaux. Une affaire à suivre !!!