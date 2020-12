USMBA : l’éponge vient d’être jetée

La crise financière a fini par avoir raison du club, et l’éponge a fini par tomber. Après seulement quelques semaines, le DG Abbes Morsli, l’entraineur Liamine Boughrara et le staff technique et médical ont décidé de déposer leurs démissions, rapporte la cellule de communication.

Cette décision a été le résultat de mauvaises gestions successives. Une caisse presque vide, des salaires impayés, des décisions devant la justice, ont été au fait, des séquelles qui se sont réveillées comme un volcan qui reprend de son activité, et faire renaitre le doute dans l’avenir du club.

Des décisions de congés concernant les joueurs seront déposés ce dimanche 13 décembre 2020 au niveau la salle des conférences de la wilaya, conclut la source.

Djillali Toumi