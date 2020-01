Wilaya de Sidi Bel-Abbes : Un wali s’en va , un autre arrive, et une cellule de communication titubante!

Il est de coutume quand un Wali arrive nouvellement dans une wilaya pour exercer sa fonction de premier magistrat, le service ou la cellule de communication rattachée à la wilaya en question s’ébranle de tous les cotés pour marquer cette nouvelle venue en dépechant ou en informant la presse locale de la journée d’installation ou autre informations utiles pour le citoyen en général.

Mais à vrai dire et de l’avis général, la cellule de communication actuelle de la wilaya de Sidi Bel Abbes depuis son installation et à l’inverse de l’ancienne équipe qui gérait implacablement les affaires courantes de communications en informant tous les acteurs de l’information sans distinction aucune sur les activités du wali et/ou de ses directions, arrive difficilement à joindre les deux bouts de la communication et pour preuve , notre rédaction qui recevait régulièrement des emails de cette cellule, n’a eu vent de l’installation du nouveau wali, prévue le 30 janvier qu’à travers les rumeurs de la place Carnot de la ville.

Beaucoup estime qu’une cellule de communication et surtout celle rattachée à la wilaya doit se distinguer dans tous les domaines de communication et ce, en plusieurs langues de préférence et devrait faire face sans distinction aucune aux curiosités et doléances des journalistes de la presse et des correspondants locaux y compris la presse électronique.

Selon quelques indiscrétions, la cellule de communication actuelle de la wilaya, possédant “un tic” de l’ancien système et probablement du parti unique surtout, n’aime pas trop qu’on dénonce ou pointe du doigt les dysfonctionnements observés dans les différents services publics mais préfère seulement ceux qui conjuguent facilement le verbe “se soumettre” en arabe.