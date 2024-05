La police accompagne le Tour d’Algérie de cyclisme 2024

A l'occasion de l'accueil du tour d’Algérie du cyclisme par la ville de sidi bel abbes, le 12 et 13 mai 2024, la Police de Sidi Bel Abbès a prévu un certain nombre de procédures et de mesures d'organisation pour accompagner ce tournoi dans son 24ème édition qui verra une large participation de coureurs algériens et étrangers. L'initiative sécuritaire veillera à assurer une bonne organisation et permettra un bon déroulement de cet important événement sportif international qui présenterait l'image réelle du pays. des unités pédestres et mobiles sont déployées sur tout le trajet de la course afin d'assurer les coureurs et surveiller les conducteurs de véhicules à respecter les mesures de sécurité mises en place à cette occasion. A cet effet, la police lance un appel à tous les conducteurs de respecter les mesures prévues à cet effet et éviter de stationner ou de s'arrêter le long du parcours désigné à cet événement sportif. Elle met également à la disposition ses numéros verts, 24/24, afin d'assurer l'ordre, signaler tout accident afin de permettre une intervention dans les meilleurs délais. Djillali Toumi