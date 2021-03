2735 appels reçus sur le numéro vert et de secours

Les services de la sureté de wilaya de sidi bel abbés ont recensé durant le mois de février 2021 un nombre de 2.735 appels sur leurs numéros de service 17 et 15-48, rapporte un communiqué de la cellule de communication et des affaires générales.

2.220 appels sur le numéro verts 15-48 et 515 appels sur celui du 17 de secours. Les appels pour intervention ont été d’un nombre de 662, pendant que les appels pour intervention concernant des accidents de circulation et les appels de demandes d’information ont été successivement de 37 et 996 appels, explique la source.

Les interventions sont exécutées sur les lieux juste après l’appel du citoyen, de jour comme de nuit et 24/24, en prenant toutes les dispositions et précautions sécuritaires nécessaires, pour mener à bien la mission, dans un cadre qui assure la sécurité du citoyen et ses biens, conclut le communiqué.

Djillali Toumi