BACCALAURÉAT 2023 : Un net recul par rapport à 2022

Cette baisse nationale du taux de réussite est, selon toute vraisemblance , du au relèvement de la moyenne de passage à 10/20 alors qu’elle était fixée à 9,5/20 pour les deux dernières années 2021 et 2022 pour des raisons que tout le monde sait à savoir les conditions et mesures sanitaires observées contre la pandémie du covid-19.

Les résultats de cet important examen annoncés ou affichés hier dans l’après-midi (17/06/2023) par les autorités locales et nationales. En sus des affichages dans les lycées, les sites Web du ministère de tutelle participaient aussi à cette opération d’annonces des résultats.

Pour le détail des chiffres et selon l’office national des examens et concours (ONEC) et le ministre de tutelle, le taux moyen national de réussite à cette session 2023 est de 50,56% et c’est la filière mathématique qui a brillé au top avec 70,22% de réussite. La filière Lettres et philosophie s’est classée dernière avec seulement 33,50% de réussite alors que celle de gestion et économie obtint 34,39%.

Pour toutes les autres filières, le taux de réussite varie entre 53% et 60%.

Les meilleurs candidats ont été annoncés dans la filière Sciences expérimentales où M. BENKEDACHE Mohamed Amine de Relizane s’est classé premier au niveau national et a obtenu une moyenne de 19,50/20 suivi dans la même filière par M. DEACHI Ossama de Setif avec 19,32 sur 20. La 3ème place est revenue à Mlle HILAL Imene Fatima Zohra de la Wilaya de Saida qui a obtenu 19,32/20 toujours dans la filière des sciences expérimentales. Notons que ces deux candidats ont eu une même moyenne de 19,32 et on a du recourir à leur moyenne des autres matières pour être fixé.

s’agissant des chiffres dévoilés par le ministère de tutelle, il y a lieu de noter qu’au niveau national, le nombre des admis (scolarisés) avec mention est de 134 405:

dont 1415 avec mention excellent

16 671 avec mention très bien

40 391 avec mention bien

75 928 avec mention assez bien

Et au total , ils étaient 260 948 admis sur les 515 414 candidats à ce sesame.

Localement dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes et selon Mme Settouti ,directrice de l'éducation, elle avait annoncé en mai dernier la présence de 11 936 candidats dont 8 040 scolarisés (3235 garçons et 4 805 filles) et 3 896 candidats libres (1685 de sexe masculin et 2211 de sexe féminin) à cette session 2023. Les 3896 candidats libres représentent 2966 de la direction de l’éducation (1178 garçons et 1788 filles), 789 candidats de l’enseignement à distance (366 garçons et 423 filles) et enfin il y a lieu de citer 141 candidats des pénitenciers qui sont tous de sexe masculin. Enfin 46 centres d’examen ont été réservés pour l’opération dans la wilaya.

Hier, sur les ondes de la radio, la même directrice s’est senti confiante en déclarant que le taux de réussite dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès est en légère hausse de 6% par rapport à l’année passée avec un taux de 55, 44% de réussite mais elle ne précise pas si ce taux prend en charge tous les candidats ou seulement ceux scolarisés. Et combien on aurait aimé savoir le taux de réussite parmi ceux en détention ou ceux et celle candidats libres, etc….Bref, elle signale qu’il y a eu 4420 admis.

Mlle Belarbi Meriem du Lycée ENAL, Mlle BELAZREG Bouchra du lycée Azza Abdelkader et Mlle MHENNI Abderahmane toujour du lycée Azza Abdelkader qui ont décroché la 1ère , 2ème et 3ème place respectivement au niveau Wilaya.

trois lycées ont le mérite de se hisser haut sur le top des 52 lycées en obtenant une moyenne de réussite pour leur lycéens supérieure à 90%. Il s’agit du lycée Ouraghi Mohamed de Lamtar (94,74%) et un retour triomphale depuis peu du lycée Azza Abdelkader du chef lieu de wilaya grâce à un directeur ramené de Ain El Berd qui a réussi en un Laps de temps très court à redorer le blason de ce lycée avec une moyenne pour cette session de 91,75% de réussite et finalement le lycée Bouroumi Ali de Tessala qui a obtenu une moyenne de réussite de 91,49%.

Les sept derniers lycées sur les 52 que compte la wilaya, pour ne citer que ceux qui ont vu leur moyenne sous la barre des 40% de réussite et qui devront être bien suivis et diagnostiqués pour ces résultats passables,ose-t-on le dire, figurent :